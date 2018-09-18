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В волковысском «дерби» «Смена» проэкзаменует «ЛІК»

19.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В волковысском «дерби» «Смена» проэкзаменует «ЛІК»

В среду, 19 сентября, на стадионе СДЮШОР № 1 волковысская «Смена» принимает на своем поле команду волковысской футбольной лиги «ЛІК».

В матче первого круга на поле ликовцев сменовцы победили со счетом 1:2. Начало матча в 17:30.

Также в среду красносельский «Цементник» в 14.00 часов примет дома ФСК «Гродненский».

С обоих матчей нашим сайтом будут организованы прямые видеотрансляции в группах ВФЛ и «Цементник» в соцсети Вконтакте.

Зельвенская «Чайка» в 18.00 также дома в Зельве примет дятловскую «Белую Русь».

Особый интерес у болельщиков вызывает матч претендентов на «золото» ПК им. В.И. Кремко и гродненского ЖКХ. Команды померяются силами в Квасовке. Начало в 17.30.

А в минувшие выходные в матчах 21-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Ошмяны» - «Цементник» 4:8, «Лида» - «Чайка» 7:1, «Белая Русь» - «Мосты-СДЮШОР Белкард» 1:2, ФСК «Гродненский» - «Смена» 4:0,  ПК им. В.И. Кремко – «Щучин» 3:0.

В волковысском «дерби» «Смена» проэкзаменует «ЛІК»

 
 
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В среду, 19 сентября, на стадионе СДЮШОР № 1 волковысская «Смена» принимает на своем поле команду волковысской футбольной лиги «ЛІК»....
 
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