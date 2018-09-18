Витебская милиция опровергает слухи о банде педофилов



Иллюстративное фото

УВД Витебского облисполкома заявляет, что это очередной фейк.История с вымышленной бандой педофилов и котиками всплывает с завидной регулярностью уже на протяжении лет десяти. Текст сообщения практически не меняется, только фотографии на ориентировке бывают разными — где-то взрослые бородатые мужчины, где- то молодые люди лет 20.В Витебской области, как и в Беларуси в целом, таких преступлений не зарегистрировано. Более того — заявлений от граждан о чем-то подобном в правоохранительные органы тоже не поступало,в заявлении УВД Витебского облисполкома.Такие истории имеют циклическую жизнь и периодически появляются в соцсетях, форумах и чатах. Так в прошлом году, тоже осенью, витебской милиции пришлось успокаивать родителей, которые были взбудоражены слухами о содержащих психотропные вещества конфетах или жевательных резинках, которые якобы раздают детям на остановках или подбрасывают к школам, пишет