Напомнил Лукашенко о жене? Баянист спел президенту песню про Галину



Фото с официального сайта президента Беларуси

Выступление Виталия Воронко с отметки 7:17

Изначально ничего не предвещало неожиданностей. Александр Григорьевич инспектировал лыжный инвентарь и музыкальные инструменты, требуяначать в Беларуси ремонтировать, а также расширять производство гитар.Но вот дело дошло до любимого инструмента президента, на котором он и сам играл в юности — баяна. Продемонстрировать уникальный баян-синтезатор, который по Wi-Fi подключается к колонке, было поручено виртуозу. И он не подкачал, раскрасив скучное мероприятие множеством красок, как сделал это когда-то на британском шоу, представ перед публикой баянистом-суперменом.Нет, в этот раз Виталий обошелся без переодеваний, но суперменом от этого быть не перестал. И выдал президенту песню про Галину, чье имя напоминает белорусам про жену президента:Впрочем,попытался подпевать баянисту. Другие чиновники тоже подпевали, но видно было, что чувствовали себя не в своей тарелке.пообещал музыканту «новые» горизонты президент.— лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов баянистов и артистов эстрады. Его карьера, как эстрадного артиста, началась в Беларуси с участия в телевизионном музыкальном конкурсе «Академия талантов» и сотрудничества с известным белорусским продюсером. В 2014 Виталий стал участником музыкального проекта в России «Голос».На польском отборе в «Голос» он не прошёл дальше «слепых» прослушиваний, но устроил там настоящее шоу. Видео набрало более 700 000 просмотров.Ну и, конечно, изюминкой его творческой карьеры стало выступление в британском шоу. Белоруса зал провожал аплодисментами.