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"Умный" дверной звонок принял хозяина за Бэтмена и не пустил в дом
Американский разработчик с ником B.J. May столкнулся с забавным сбоем в работе «умного» дверного замка Nest Hello. Система не пустила хозяина в дом, потому что узнала в нем Бэтмена,
Чтобы попасть в дом, разработчику пришлось ввести пин-код. Кроме того, открыть дверь можно было и через приложение на смартфоне.
Разработчик также заметил, что вряд ли бы оказался в подобной ситуации с обычными ключами. Однако у «умной» системы есть и плюсы: к примеру, он может дистанционного разрешать своим детям входить или выходить из дома.
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Американский разработчик с ником B.J. May столкнулся с забавным сбоем в работе "умного" дверного замка Nest Hello.
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