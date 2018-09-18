Голос Бузовой без фонограммы шокировал фанатов



Фото: Global Look Press/Olga Sokolova

На этот раз пользователи не стали критиковать вокальные данные певицы. Напротив, многие были шокированы и отметили, что она «распелась» и значительно улучшила мастерство в столь непростом для нее деле.— написала пользователь с ником @sokolova9611.Многие отмечали, что теперь им будет не стыдно признаваться, что они любят творчество. Однако нашлись и те, кто не поверил в подлинность ролика или раскритиковал голос певицы.— написала @alina_podobina27.прокомментировал ролик @andery_aristov, добавив, что хорошим певцом считает толькои нескольких других российских артистов.17 сентября в Сети появилась видеозапись из салона самолета, где Бузова приставала к пассажирам и предлагала выпить вместе с ней.