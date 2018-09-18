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Голос Бузовой без фонограммы шокировал фанатов
Фото: Global Look Press/Olga Sokolova
На этот раз пользователи не стали критиковать вокальные данные певицы. Напротив, многие были шокированы и отметили, что она «распелась» и значительно улучшила мастерство в столь непростом для нее деле.
«Я еще ни разу не слышала, как Вы поете, только читала негативные отзывы. Но теперь понятно, что это — зависть и злость у людей», — написала пользователь с ником @sokolova9611.
Многие отмечали, что теперь им будет не стыдно признаваться, что они любят творчество Ольги Бузовой. Однако нашлись и те, кто не поверил в подлинность ролика или раскритиковал голос певицы.
«Песня наложена, так как даже ветерка не слышно», — написала @alina_podobina27.
«Люди, опомнитесь, вы только послушайте. Это монотонное непопадание в ноты, окончание практически каждого слова мимо нот. И это вы называете «великолепно»?» — прокомментировал ролик @andery_aristov, добавив, что хорошим певцом считает только Филиппа Киркорова и нескольких других российских артистов.
17 сентября в Сети появилась видеозапись из салона самолета, где Бузова приставала к пассажирам и предлагала выпить вместе с ней.
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Ольга Бузова опубликовала видеозапись, на которой она исполняет песню "Мало половин" без фонограммы.
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