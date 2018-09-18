Внезапно вернулся с рыбалки. Ревнивец зарезал гостя любовницы

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В Ульяновской области вынесли приговор местному жителю, который убил гостя своей сожительницы. Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, мужчину приговорили к 8,5 года колонии строгого режима.Тело пенсионера с колото-резаными ранениями было обнаружено 4 мая в одном из домов посёлка Мулловка. Выяснилось, что в тот день он находился у знакомой.Там у него произошёл конфликт с сожителем женщины, который внезапно вернулся домой с рыбалки.