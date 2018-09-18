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Школа месяц покрывала подонков, которые изнасиловали одноклассницу в подсобке

19.09.2018 11:54 — Разное | UDF  
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Фото: Mirror
Инцидент произошёл в школе-интернате в Дехрадуне, Индия. Потрясённая девочка более двух недель сама держала всё в тайне, но рассказала о насилии сестре, когда узнала, что беременна.

Четверо 17-летних парней заманили 16-летнюю одноклассницу в подсобку, чтобы якобы помочь ей в подготовке к школьному мероприятию. Там подонки напали на неё и совершили групповое изнасилование, пишет Mirror.

Десятиклассница никому не рассказывала о преступлении, пока не узнала о беременности. Тогда пострадавшая всё рассказала старшей сестре, которая училась там же. Именно сестра поставила в известность школьный персонал в надежде на помощь. Но столкнулась с абсолютно противоположной реакцией.

Школа месяц покрывала подонков, которые изнасиловали одноклассницу в подсобке

Фото: Mirror

Девочкам стали угрожать исключением, в случае если они кому-нибудь расскажут о случившемся. Кроме того, изнасилованной школьнице давали напитки с неизвестными веществами, чтобы прервать беременность.

Школа месяц покрывала подонков, которые изнасиловали одноклассницу в подсобке

Фото: Mirror

Правоохранители узнали об инциденте только месяц спустя после того, как сёстры рассказали о нём персоналу. По словам начальника полиции Ашука Кумара, по данному делу арестовали пятерых сотрудников школы, включая директора и завуча. Родители девочек, которые до этого редко посещали детей, тоже присоединились к расследованию.

 
 
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Инцидент произошёл в школе-интернате в Дехрадуне, Индия.
 
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