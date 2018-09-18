Школа месяц покрывала подонков, которые изнасиловали одноклассницу в подсобке



Фото: Mirror





Фото: Mirror





Фото: Mirror

Четверо 17-летних парней заманили 16-летнюю одноклассницу в подсобку, чтобы якобы помочь ей в подготовке к школьному мероприятию. Там подонки напали на неё и совершили групповое изнасилование, пишет Mirror.Десятиклассница никому не рассказывала о преступлении, пока не узнала о беременности. Тогда пострадавшая всё рассказала старшей сестре, которая училась там же. Именно сестра поставила в известность школьный персонал в надежде на помощь. Но столкнулась с абсолютно противоположной реакцией.Девочкам стали угрожать исключением, в случае если они кому-нибудь расскажут о случившемся. Кроме того, изнасилованной школьнице давали напитки с неизвестными веществами, чтобы прервать беременность.Правоохранители узнали об инциденте только месяц спустя после того, как сёстры рассказали о нём персоналу. По словам начальника полиции Ашука Кумара, по данному делу арестовали пятерых сотрудников школы, включая директора и завуча. Родители девочек, которые до этого редко посещали детей, тоже присоединились к расследованию.