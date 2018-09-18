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На осенних ярмарках в Минске цены на овощи обещают на 10-20% ниже магазинных
Дешевле ли покупать продукцию на сезонных ярмарках и можно ли торговаться, рассказала гость программы
Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
И цены от производителя всегда ниже. Если мы идём в магазин, то имеется какая-то торговая надбавка, а здесь уже торговля идёт без торговой надбавки. Это на 10-20% ниже.
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Дешевле ли покупать продукцию на сезонных ярмарках и можно ли торговаться, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».
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