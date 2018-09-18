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Осенние ярмарки в Минске: где организуют главные площадки и что будут продавать?
Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Где именно, рассказал гость программы
Ярмарки у нас – достаточно популярное явление. Где они будут организованы?
Денис Скрундь, и.о. начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Особое внимание уделяется нашим ветеранам Великой Отечественной войны. При содействии БРСМ оказывается помощь в доставке продукции по месту жительства ветеранов. Приезжают покупатели из разных регионов. Это место, где можно приобрести всё, сразу и по доступным ценам.
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Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Где именно,...
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