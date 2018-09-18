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Можно ли продавать с машин во дворах мясо и рыбу?
У вас во дворе стоит грузовик, вокруг которого суетятся люди с огромными мешками? Не пугайтесь – это всего лишь торговля осенним урожаем. Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев, рассказала гость программы
Ассортимент как-то ограничен?
Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
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У вас во дворе стоит грузовик, вокруг которого суетятся люди с огромными мешками? Не пугайтесь – это всего лишь торговля осенним урожаем. Мингорисполком дал добро...
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