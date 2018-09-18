ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торговля овощами с машин: как покупателю проверить качество продукции?

19.09.2018 12:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Все продавцы должны получить разрешение на торговлю в администрации района, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

То есть, любой покупатель может попросить показать эти документы, да?

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Да. У сельхозпроизводителя должны быть с собой обязательно эти документы, которые он ещё дополнительно предоставлял в отдел торговли и услуг администрации.

То есть, наши граждане могут не беспокоиться о качестве продукции, потому что она прошла все этапы проверки?

Алла Сергеева:
Беспокоиться не нужно, потому что сельхозпроизводитель, приезжая на продажу своей продукции в течение двух месяцев, конечно, он будет иметь эти документы. Это в его интересах, чтобы продукцию продать и чтобы не было никаких неприятных случаев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Все продавцы должны получить разрешение на торговлю в администрации района, рассказала гость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожилые люди 1 октября смогут задать вопросы о социальной поддержке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика