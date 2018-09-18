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Торговля овощами с машин: как покупателю проверить качество продукции?
По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Все продавцы должны получить разрешение на торговлю в администрации района, рассказала гость программы
То есть, любой покупатель может попросить показать эти документы, да?
Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
То есть, наши граждане могут не беспокоиться о качестве продукции, потому что она прошла все этапы проверки?
Алла Сергеева:
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По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Все продавцы должны получить разрешение на торговлю в администрации района, рассказала гость...
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