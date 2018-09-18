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Как получить разрешение на торговлю овощами с машин во дворах?
У вас во дворе стоит грузовик, вокруг которого суетятся люди с огромными мешками? Не пугайтесь – это всего лишь торговля осенним урожаем. Как производителю получить разрешение на торговлю с машины, рассказала гость программы
Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
То есть, разрешения, всё-таки, нужны?
Алла Сергеева:
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У вас во дворе стоит грузовик, вокруг которого суетятся люди с огромными мешками? Не пугайтесь – это всего лишь торговля осенним урожаем. Как производителю...
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