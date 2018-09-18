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Продавать овощи с машин во дворах этой осенью будут два месяца ежедневно
Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции, рассказала гость программы
Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
И можно сказать: если ты хочешь заготовить много, можно купить немного, попробовать дома и выйти – купить больше. При том, что организация торговли на площадках будет длиться два месяца, ежедневно. Можешь и в выходной, и в течение рабочей недели что-то интересное купить.
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Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции, рассказала гость...
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