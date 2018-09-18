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Продавать овощи с машин во дворах этой осенью будут два месяца ежедневно

19.09.2018 12:46 — Разное | СТВ  
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Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
В Минске проводится работа по обеспечению населения картофелем и плодоовощной продукцией. Эту продукцию можно у нас купить как в сетевом маркете, так и в магазине шаговой доступности, и на рынках. В осенний период ежегодно Мингорисполкомом формат обеспечения отечественной плодоовощной продукцией расширяется. За счёт вот таких выездных мероприятий с участием наших белорусских сельхозпроизводителей. Это крупные сельскохозяйственные предприятия, предприятия потребительской кооперации, это крестьянские и фермерские хозяйства, это физические лица, которые имеют свой земельный участок, на котором ведут какое-то хозяйство. Либо садоводство, либо огородничество. Такая форма выездной торговли уже существует в Минске много лет и пользуется огромной популярностью как у производителей нашей сельскохозяйственной продукции, конкретно – плодоовощной, так и у покупателей. Это очень удобно, потому что места торговли максимально приближены к жилым домам.

Фактически можно выйти из подъезда и приобрести продукцию.

И можно сказать: если ты хочешь заготовить много, можно купить немного, попробовать дома и выйти – купить больше. При том, что организация торговли на площадках будет длиться два месяца, ежедневно. Можешь и в выходной, и в течение рабочей недели что-то интересное купить.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции, рассказала гость...
 
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