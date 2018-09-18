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БГК им. Мешкова проиграл гандболистам «Татрана» в рамках матча SEHA-лиги
Новости Беларуси. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче четвертого тура SEHA-лиги брестчане дома проиграли гандболистам словацкого «Татрана».
Итоговые цифры 28:32 не в пользу белорусского клуба. В составе БГК самым результативным игроком стал Шиме Ивич, на его счету 5 точных бросков.
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Новости Беларуси. БГК имени Мешкова потерпел первое поражение в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче четвертого тура SEHA-лиги брестчане дома...
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