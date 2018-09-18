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Беременная девушка потеряла ребёнка после ДТП в Верхнедвинском районе
Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе беременная женщина пострадала в ДТП.
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В результате случившегося девушка получила угрозу выкидыша, кровоподтек передней стенки живота справа, ссадину левой кисти, грудины, ушиб, кровоподтек подбородочной области. Пострадавшая была доставлена в медучреждение.
На следующий день после ДТП у девушки была зафиксирована антенатальная гибель плода на 39 неделе беременности.
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Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе беременная женщина пострадала в ДТП. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла седьмого сентября...
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