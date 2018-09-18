Памятную доску к 100-летию БНР могут не повесить: граждане недовольны

В Мингорисполкоме раздумывают, стоит ли вешать на доме по улице Володарского, 9, где была провозглашена Белорусская Народная Республика: получено много негативных сообщений по этому поводу.

Власти обосновывают свои сомнения тем, что от граждан было получено много негативных сообщений по этому вопросу.

Это следует из ответа зампредседателя Мингорисполкома Игоря Юркевича, полученного партией «Грамада», пишет nn.by .

«Информируем о том, что в адрес Мингорисполкома поступил ряд обращений от граждан Беларуси и представителей общественности с негативным отношением к вопросу установки памятной доски по улице Володарского, 9. Вопрос о целесообразности принятия решения Мингорисполкома по установке мемориальной доски находится на рассмотрении», - говорится в ответном письме.

Доска, изготовленная скульптором Александром Шатерником, давно готова, ее планировалось повесить 23 марта, а разрешение на ее установку было получено в марте нынешнего года. Однако утверждение памятника затянулось, заседание переносили несколько раз.

Деньги на изготовление доски были собраны через краудфандинговую платформу «Талака».