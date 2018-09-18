Напомнил о жене? Баянист спел Лукашенко песню про Галину

gazetaby.com Изначально ничего не предвещало неожиданностей. Лукашенко инспектировал лыжный инвентарь и музыкальные инструменты, требуя «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар, пишет





Но вот дело дошло до любимого инструмента Лукашенко, на котором он и сам играл в юности — баяна.





Продемонстрировать уникальный баян-синтезатор, который по Wi-Fi подключается к колонке, было поручено виртуозу Виталию Воронко. И он не подкачал, раскрасив скучное мероприятие множеством красок.





И Виталий не подкачал и выдал Лукашенко песню про Галину. Напомним, так зовут официальную супругу Лукашенко:





Растет-растет возле дома калина,

Растет-растет на мою на беду,

Живет-живет в этом доме Галина,

А я никак всё туда не дойду.





Впрочем, Лукашенко попытался подпевать баянисту. Другие чиновники тоже подпевали, но видно было, что чувствовали себя не в своей тарелке.









Выступление Виталия Воронко с отметки 7:17





Виталий Воронко — лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов баянистов и артистов эстрады. Изюминкой его творческой карьеры стало выступление в британском шоу. Белоруса зал провожал аплодисментами, а видео его выступления собрало более 1 млн просмотров.







