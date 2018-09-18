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Напомнил о жене? Баянист спел Лукашенко песню про Галину

19.09.2018 12:33 — Разное | Партизан  
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Театр абсурда, во время которого официальный лидер раздавал указания по производству лыж и балалаек был бы пресным, если бы не музыкальный привет от известного баяниста-супермена Виталия Воронко, который в свое время поставил на уши популярное британское шоу талантов. Разукрасил он и это мероприятие.

Изначально ничего не предвещало неожиданностей. Лукашенко инспектировал лыжный инвентарь и музыкальные инструменты, требуя «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар, пишет gazetaby.com

Но вот дело дошло до любимого инструмента Лукашенко, на котором он и сам играл в юности — баяна. 

Продемонстрировать уникальный баян-синтезатор, который по Wi-Fi подключается к колонке, было поручено виртуозу Виталию Воронко. И он не подкачал, раскрасив скучное мероприятие множеством красок.

И Виталий не подкачал и выдал Лукашенко песню про Галину. Напомним, так зовут официальную супругу Лукашенко:

Растет-растет возле дома калина,
Растет-растет на мою на беду,
Живет-живет в этом доме Галина,
А я никак всё туда не дойду.

Впрочем, Лукашенко попытался подпевать баянисту. Другие чиновники тоже подпевали, но видно было, что чувствовали себя не в своей тарелке.


Выступление Виталия Воронко с отметки 7:17

Виталий Воронко — лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов баянистов и артистов эстрады. Изюминкой его творческой карьеры стало выступление в британском шоу. Белоруса зал провожал аплодисментами, а видео его выступления собрало более 1 млн просмотров.



 
 
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Театр абсурда, во время которого официальный лидер раздавал указания по производству лыж и балалаек был бы пресным, если бы не музыкальный привет от известного...
 
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