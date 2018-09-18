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Напомнил о жене? Баянист спел Лукашенко песню про Галину
Театр абсурда, во время которого официальный лидер раздавал указания по производству лыж и балалаек был бы пресным, если бы не музыкальный привет от известного баяниста-супермена Виталия Воронко, который в свое время поставил на уши популярное британское шоу талантов. Разукрасил он и это мероприятие.
Изначально ничего не предвещало неожиданностей. Лукашенко инспектировал лыжный инвентарь и музыкальные инструменты, требуя «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар, пишет
Но вот дело дошло до любимого инструмента Лукашенко, на котором он и сам играл в юности — баяна.
Продемонстрировать уникальный баян-синтезатор, который по Wi-Fi подключается к колонке, было поручено виртуозу Виталию Воронко. И он не подкачал, раскрасив скучное мероприятие множеством красок.
И Виталий не подкачал и выдал Лукашенко песню про Галину. Напомним, так зовут официальную супругу Лукашенко:
Растет-растет возле дома калина,
Растет-растет на мою на беду,
Живет-живет в этом доме Галина,
А я никак всё туда не дойду.
Впрочем, Лукашенко попытался подпевать баянисту. Другие чиновники тоже подпевали, но видно было, что чувствовали себя не в своей тарелке.
Выступление Виталия Воронко с отметки 7:17
Виталий Воронко — лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов баянистов и артистов эстрады. Изюминкой его творческой карьеры стало выступление в британском шоу. Белоруса зал провожал аплодисментами, а видео его выступления собрало более 1 млн просмотров.
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Театр абсурда, во время которого официальный лидер раздавал указания по производству лыж и балалаек был бы пресным, если бы не музыкальный привет от известного...
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