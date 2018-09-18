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"Стало плохо после чаепития в Администрации президента"

19.09.2018 12:28 — Разное | Партизан  
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Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько не исключает, что в Беларуси могут случиться истории, аналогичные инциденту с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Стало плохо после чаепития в Администрации президента"
И в качестве примера приводит свою историю со странной потерей сознания, когда рядом с ним тотчас же оказались сотрудники спецслужб.


Лебедько не исключает, что ему помогли потерять сознание – например, воздействовать каким-то токсичным препаратом. После этого случая политик не может получить медицинскую справку, необходимую для получения водительских прав.

В феврале этого года на сайте ГУВД Мингорисполкома появился минутный видеоролик, в котором видно, как сотрудники ОМОНа оказывают помощь политику. В комментарии говорится: "Полседьмого вечера 6 мая 2016 года. У края проезжей части по улице Орловской в Минске автопатруль ГУВД Мингорисполкома обнаружил мужчину. Конвульсии, хрипы и пена изо рта свидетельствовали о том, что у него возможен эпилептический припадок. Сотрудники ОМОНа незамедлительно бросились на помощь…"

На видео запечатлен лежащий на земле человек, похожий на Анатолия Лебедько. Один омоновец разжимает ему зубы, а второй старается перевернуть его лицом к камере. Кто-то третий все фиксирует на камеру.

После странного инцидента с потерей сознания Анатолий Лебедько прошел все необходимые медицинские обследования в государственных клиниках, включая различные анализы, электроэнцефалограмму, МРТ и прочие исследования. И получил заключение, что серьезных проблем со здоровьем не имеет. Точную причину внезапной потери создания врачи не установили.

Анатолий Лебедько

Экс-председатель Объединенной гражданской партии хотел узнать, каким образом на сайте столичной милиции появился ролик, затрагивающий, прежде всего, его частную жизнь. Поэтому написал соответствующее обращение в ГУВД Мингорисполкома.

- В подобных случаях, как правило, никто никогда не снимает, - говорит Анатолий Лебедько. - А тут оказалось, что я упал, и сразу ведутся какие-то съемки и видео сохраняется. Я хочу получить видеозапись целиком, потому что на сайте, как я понимаю, выложили лишь фрагмент. Думаю, на общем видео должна быть видна вся картина случившегося.

Ответ на свое обращение Анатолий Лебедько получил совсем недавно.

- Сотрудники милиции включили "дурака" и заявили, что не имеют никакого отношения к видеозаписи, - рассказал Анатолий Лебедько "Белорусскому партизану". - Хотя в основе официального заявления ГУВД – именно это видео.
Честно говоря, я не намерен оставлять все так, как есть. Буду консультироваться с адвокатами, и обращаться в суд. Другой вопрос, что пока я немного ограничен во времени и не могу сказать, что займусь этим, например, прямо завтра.

- А кто тогда вас снимал на камеру? И как это видео попало на сайт столичной милиции?

- Хорошо, что моя история еще неплохо закончилось, а не так, как со Скрипалями, например. В последнее время четко прослеживается новая тенденция в работе спецслужб. Это сейчас заметно по России, где сегодня новостями про отравления неугодных или неудобных персон уже никого не удивишь. Там это уже не громкая новость.

- В истории Беларуси было несколько случаев со странными сбоями здоровья у политиков. Например, в 2010 году кандидат в президенты Дмитрий Усс, комментируя свое заторможенное выступление по телевидению, сказал: "Я выпил в студии воды и стал плохо себя чувствовать".

- Можно еще вспомнить Виктора Терещенко с морковным соком. Громкая новость. Покойный министр сельского хозяйства и продовольствия Василий Леонов рассказывал, как выпил чаю на допросе у следователя и после этого вообще не помнил, что с ним было, как оказался в камере…

Была еще история, когда в Минск приезжала одна представительная европейская делегация, которую принимали в Администрации президента. Там всех угощали кофе/чаем. 

И одной из основных докладчиц, которая была важным связующим звеном между оппозицией и представителями власти, должна была делать доклад, после чашки чая внезапно стало плохо. Пришлось даже вызывать врача. Этот инцидент она напрямую связывает с чаепитием в Администрации президента.

Поэтому и я молчать точно не собираюсь. Не исключено, что подобные истории могут повториться, поэтому я хочу детально во всем разобраться – чтобы в будущем это не случилось с другими людьми.

Почему Лебедько отошел от партийных дел?

В последнее время Анатолия Лебедько упрекают в том, что он максимально дистанцировался от ОГП и занялся своими, а не партийными делами.

- 15 лет партия была зоной моей ответственности и зоной моих обязательств, - комментирует политик выпады в свой адрес. - Сейчас я действительно не могу одновременно заниматься сразу несколькими направлениями. Я официально перешел в организацию "Европейский диалог", там получаю зарплату, плачу налоги.

У нашей организации несколько направлений деятельности, одно из них – создание дискуссионной, диалоговой площадки по актуальной повестке дня. На следующий год планируем провести несколько больших мероприятий, будем заниматься обучающими программами. Надеюсь, все получится.

Но у меня есть опыт, связи, и я с партийцами всем делюсь, регулярно созваниваюсь, встречаюсь. Я ни с кем не обрывал коммуникаций.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько не исключает, что в Беларуси могут случиться истории, аналогичные инциденту с отравлением в Солсбери...
 
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