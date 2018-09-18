"Стало плохо после чаепития в Администрации президента"

И в качестве примера приводит свою историю со странной потерей сознания, когда рядом с ним тотчас же оказались сотрудники спецслужб.





В мае 2016 года Анатолий Лебедько внезапно потерял сознание. Случилось это недалеко от президентской резиденции на проспекте Победителей . "Белорусский партизан" рассказывал об этом случае.





После этого случая политик не может получить медицинскую справку, необходимую для получения водительских прав . Лебедько не исключает, что ему помогли потерять сознание – например, воздействовать каким-то токсичным препаратом.





В феврале этого года на сайте ГУВД Мингорисполкома появился минутный видеоролик, в котором видно, как сотрудники ОМОНа оказывают помощь политику. В комментарии говорится: "Полседьмого вечера 6 мая 2016 года. У края проезжей части по улице Орловской в Минске автопатруль ГУВД Мингорисполкома обнаружил мужчину. Конвульсии, хрипы и пена изо рта свидетельствовали о том, что у него возможен эпилептический припадок. Сотрудники ОМОНа незамедлительно бросились на помощь…"





На видео запечатлен лежащий на земле человек, похожий на Анатолия Лебедько. Один омоновец разжимает ему зубы, а второй старается перевернуть его лицом к камере. Кто-то третий все фиксирует на камеру.





После странного инцидента с потерей сознания Анатолий Лебедько прошел все необходимые медицинские обследования в государственных клиниках, включая различные анализы, электроэнцефалограмму, МРТ и прочие исследования. И получил заключение, что серьезных проблем со здоровьем не имеет. Точную причину внезапной потери создания врачи не установили.





Анатолий Лебедько





Экс-председатель Объединенной гражданской партии хотел узнать, каким образом на сайте столичной милиции появился ролик, затрагивающий, прежде всего, его частную жизнь. Поэтому написал соответствующее обращение в ГУВД Мингорисполкома.





- В подобных случаях, как правило, никто никогда не снимает, - говорит Анатолий Лебедько. - А тут оказалось, что я упал, и сразу ведутся какие-то съемки и видео сохраняется. Я хочу получить видеозапись целиком, потому что на сайте, как я понимаю, выложили лишь фрагмент. Думаю, на общем видео должна быть видна вся картина случившегося.





Ответ на свое обращение Анатолий Лебедько получил совсем недавно.





- Сотрудники милиции включили "дурака" и заявили, что не имеют никакого отношения к видеозаписи, - рассказал Анатолий Лебедько "Белорусскому партизану". - Хотя в основе официального заявления ГУВД – именно это видео.

Честно говоря, я не намерен оставлять все так, как есть. Буду консультироваться с адвокатами, и обращаться в суд. Другой вопрос, что пока я немного ограничен во времени и не могу сказать, что займусь этим, например, прямо завтра.





- А кто тогда вас снимал на камеру? И как это видео попало на сайт столичной милиции?





- Хорошо, что моя история еще неплохо закончилось, а не так, как со Скрипалями, например. В последнее время четко прослеживается новая тенденция в работе спецслужб. Это сейчас заметно по России, где сегодня новостями про отравления неугодных или неудобных персон уже никого не удивишь. Там это уже не громкая новость





- В истории Беларуси было несколько случаев со странными сбоями здоровья у политиков. Например, в 2010 году кандидат в президенты Дмитрий Усс, комментируя свое заторможенное выступление по телевидению, сказал: "Я выпил в студии воды и стал плохо себя чувствовать".





- Можно еще вспомнить Виктора Терещенко с морковным соком. Громкая новость. Покойный министр сельского хозяйства и продовольствия Василий Леонов рассказывал, как выпил чаю на допросе у следователя и после этого вообще не помнил, что с ним было, как оказался в камере…





Была еще история, когда в Минск приезжала одна представительная европейская делегация, которую принимали в Администрации президента. Там всех угощали кофе/чаем.





И одной из основных докладчиц, которая была важным связующим звеном между оппозицией и представителями власти, должна была делать доклад, после чашки чая внезапно стало плохо. Пришлось даже вызывать врача. Этот инцидент она напрямую связывает с чаепитием в Администрации президента.





Поэтому и я молчать точно не собираюсь. Не исключено, что подобные истории могут повториться, поэтому я хочу детально во всем разобраться – чтобы в будущем это не случилось с другими людьми.





Почему Лебедько отошел от партийных дел?





В последнее время Анатолия Лебедько упрекают в том, что он максимально дистанцировался от ОГП и занялся своими, а не партийными делами.





- 15 лет партия была зоной моей ответственности и зоной моих обязательств, - комментирует политик выпады в свой адрес. - Сейчас я действительно не могу одновременно заниматься сразу несколькими направлениями. Я официально перешел в организацию "Европейский диалог", там получаю зарплату, плачу налоги.





У нашей организации несколько направлений деятельности, одно из них – создание дискуссионной, диалоговой площадки по актуальной повестке дня. На следующий год планируем провести несколько больших мероприятий, будем заниматься обучающими программами. Надеюсь, все получится.





Но у меня есть опыт, связи, и я с партийцами всем делюсь, регулярно созваниваюсь, встречаюсь. Я ни с кем не обрывал коммуникаций.