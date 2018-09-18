ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попался: чемпион мира по боксу провалил допинг-пробы

19.09.2018 12:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Результаты допинг-пробы Девида Бенавидеса, чемпиона мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе показали, что в его организме присутствуют вещества, входящие в состав кокаина.

Replyua.net информирует, что допинг-пробы были взяты в рамках программы под названием «Clean Boxing», проводимо совместно VADA и WBC. 

В соответствии с существующей договоренностью, ключевые бойцы, а также чемпионы, проходят выборочные и обязательные пробы на допинг. Их проводят сотрудники Всемирного антидопингового агентства (VADA). 

Руководство WBC официально подтвердило, что ими были получены документы от антидопинговой организации, в соответствии с которыми Бенавидес провалил допинг-тест. 



Следует отметить, что забор анализов боксера проходил 27 августа текущего года на территории Лас-Вегаса, США. К сожалению, следующий бой Девида Бенавидеса, который должен пройти данной осенью, оказался под угрозой. 

Во время этого боя, боксер должен был провести обязательную защиту собственного титула со своим соотечественником Энтони Дирреллом. 

Решение данного вопроса временно отложено, до выяснения всех обстоятельств дела, а также причин, по которым в организме известного боксера могли быть обнаружены следы кокаина. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты допинг-пробы Девида Бенавидеса, чемпиона мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе показали, что в его организме присутствуют вещества, входящие...
 
Новости дня
Новости разные
 
BMW X5 сбил на пешеходном переходе двух людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика