Попался: чемпион мира по боксу провалил допинг-пробы

Replyua.net информирует, что допинг-пробы были взяты в рамках программы под названием «Clean Boxing», проводимо совместно VADA и WBC. информирует, что допинг-пробы были взяты в рамках программы под названием «Clean Boxing», проводимо совместно VADA и WBC.





В соответствии с существующей договоренностью, ключевые бойцы, а также чемпионы, проходят выборочные и обязательные пробы на допинг. Их проводят сотрудники Всемирного антидопингового агентства (VADA).





Руководство WBC официально подтвердило, что ими были получены документы от антидопинговой организации, в соответствии с которыми Бенавидес провалил допинг-тест.













Следует отметить, что забор анализов боксера проходил 27 августа текущего года на территории Лас-Вегаса, США. К сожалению, следующий бой Девида Бенавидеса, который должен пройти данной осенью, оказался под угрозой.





Во время этого боя, боксер должен был провести обязательную защиту собственного титула со своим соотечественником Энтони Дирреллом.





Решение данного вопроса временно отложено, до выяснения всех обстоятельств дела, а также причин, по которым в организме известного боксера могли быть обнаружены следы кокаина.