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Витебская милиция опровергает слухи о банде педофилов
С началом учебного года в родительских чатах Витебска начала распространяться информация о педофилах, заманивающих детей с помощью котят, а также о попытках угостить ребят жвачкой или конфетами с наркотиками.
УВД Витебского облисполкома заявляет, что это очередной фейк.
История с вымышленной бандой педофилов и котиками всплывает с завидной регулярностью уже на протяжении лет десяти. Текст сообщения практически не меняется, только фотографии на ориентировке бывают разными — где-то взрослые бородатые мужчины, где- то молодые люди лет 20.
В Витебской области, как и в Беларуси в целом, таких преступлений не зарегистрировано. Более того — заявлений от граждан о чем-то подобном в правоохранительные органы тоже не поступало, говорится в заявлении УВД Витебского облисполкома.
Такие истории имеют циклическую жизнь и периодически появляются в соцсетях, форумах и чатах. Так в прошлом году, тоже осенью, витебской милиции пришлось успокаивать родителей, которые были взбудоражены слухами о содержащих психотропные вещества конфетах или жевательных резинках, которые якобы раздают детям на остановках или подбрасывают к школам, пишет
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С началом учебного года в родительских чатах Витебска начала распространяться информация о педофилах, заманивающих детей с помощью котят, а также о попытках...
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