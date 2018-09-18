США пытаются откачать нефть с крейсера, который пережил три ядерных взрыва

Немецкий тяжелый крейсер времен Второй мировой войны «Принц Ойген» серьезно угрожает экологии Микронезии и рыбному промыслу в этом районе. На борту корабля находится 2776 тонн радиоактивной нефти, которая при повреждении топливных резервуаров крейсера может попасть в океан. Сейчас американские военные работают над ее откачкой, пишет Popular Mechanics



Фото: wikipedia.org

Немецкий крейсер «Принц Ойген» перешел Соединенным Штатам по условиям Потсдамского соглашения. В 1946 году его направили на атолл Бикини участвовать в испытаниях ядерного оружия. Чтобы больше узнать о воздействии атомных боеприпасов на флот, военные полностью его заправили.

Судно стойко сопротивлялось и в общей сложности пережило три ядерных взрыва. Во время первого взрыва 1 июля 1946 года крейсер находился примерно в 1,5 километрах от эпицентра. Повреждения были незначительны — только содрало краску с борта, обращенного ко взрыву.

Второй, подводный взрыв «Байкер» нанес кораблю более существенный урон. Часть листов обшивки оказалась вдавленной, и корабль принял некоторое количество воды, но не затонул и не накренился.

Крейсер хотели использовать для дальнейших испытаний. Однако к тому времени он был настолько радиоактивным, что дезактивация даже в течение нескольких месяцев оказалась невозможной.

Третьим взрывом — «Чарли» — корабль хотели потопить, но даже после него «Принц Ойген» остался на плаву. Правда, повреждения привели к тому, что крейсер постепенно опрокинулся и затонул на рифах острова Кваджалейн.



Работы по откачке нефти не месте гибели немецкого тяжелого крейсера. Фото: U.S. NAVY

Следующие несколько десятков лет судно провело в океане. По оценкам специалистов, в 173 резервуарах корабля до сих пор хранится 2776 тонн радиоактивной нефти. Если произойдет крупная утечка, экология этого региона окажется под угрозой.

Сейчас американские военные и власти Микронезии работают над откачкой нефти при помощи технологии «горячего крана». Завершить операцию планируют к концу октября 2018 года. Раньше эту же технологию применяли для утилизации топлива танкера ВМС США «Миссисинева», потопленного японской пилотируемой торпедой.