В Мозыре Mercedes резко затормозил перед переходом - из люльки, стоявшей на сиденье авто, выпал младенец

В Мозыре водитель в последний момент заметил пешехода, пришлось резко тормозить. В результате экстренной остановки пострадал находившийся в салоне автомобиля ребенок, сообщили в ГАИ.

37-летний водитель Mercedes-Benz ехал по улице Рыжкова — и при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу резко нажал на тормоз, чтобы пропустить пешехода.

На переднем сиденье его автомбиля стояла люлька от коляски с находившимся в ней 3-месячным младенцем. В результате резкого торможения люлька опрокинулась, ребенок выпал на пол салона авто. Он в больнице.