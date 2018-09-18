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В Мозыре Mercedes резко затормозил перед переходом - из люльки, стоявшей на сиденье авто, выпал младенец
В Мозыре водитель в последний момент заметил пешехода, пришлось резко тормозить. В результате экстренной остановки пострадал находившийся в салоне автомобиля ребенок,
37-летний водитель Mercedes-Benz ехал по улице Рыжкова — и при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу резко нажал на тормоз, чтобы пропустить пешехода.
На переднем сиденье его автомбиля стояла люлька от коляски с находившимся в ней 3-месячным младенцем. В результате резкого торможения люлька опрокинулась, ребенок выпал на пол салона авто. Он в больнице.
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В Мозыре Mercedes резко затормозил перед переходом - из люльки, стоявшей на сиденье авто, выпал младенец
В Мозыре водитель в последний момент заметил пешехода, пришлось резко тормозить. В результате вынужденной остановки пострадал находящийся в салоне автомобиля...
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