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Пожилые минчане 1 октября могут получить юридические консультации бесплатно

19.09.2018 12:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Пожилые минчане 1 октября могут получить юридические консультации бесплатно
Фото из открытых источников


Акция "День бесплатного консультирования населения", посвященная Дню пожилых людей, пройдет в Минске 1 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

Пожилые минчане 1 октября могут получить юридические консультации бесплатно Где и когда можно получить консультацию нотариуса бесплатно?

Консультации проведут адвокаты, нотариусы, работники территориальных органов принудительного исполнения. Пожилые минчане смогут получить разъяснения опытных специалистов по проблематике, связанной с принудительным исполнением судебных постановлений и иных документов, работой нотариата.

Встречи будут организованы с 9.00 до 13.00 в отделе принудительного исполнения Заводского района Минска по ул.Плеханова, 42.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Консультации проведут адвокаты, нотариусы, работники территориальных органов принудительного исполнения.
 
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