Пожилые минчане 1 октября могут получить юридические консультации бесплатно



Акция "День бесплатного консультирования населения", посвященная Дню пожилых людей, пройдет в Минске 1 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

Консультации проведут адвокаты, нотариусы, работники территориальных органов принудительного исполнения. Пожилые минчане смогут получить разъяснения опытных специалистов по проблематике, связанной с принудительным исполнением судебных постановлений и иных документов, работой нотариата.

Встречи будут организованы с 9.00 до 13.00 в отделе принудительного исполнения Заводского района Минска по ул.Плеханова, 42.