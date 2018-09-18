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Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с ПВТ

19.09.2018 13:21 — Разное | БелТА  
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Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с ПВТ
Во время церемонии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейская компания - резидент Парка высоких технологий SK hynix открыла научно-исследовательский центр разработки программного обеспечения под своим брендом, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский центр разработки SK hynix - единственное представительство мировой корпорации в Восточной Европе. Это пока первые и значительные инвестиции корейского бизнеса в белорусский ИТ-рынок.

В церемонии открытия центра приняли участие директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, первый вице-президент компании SK hynix Джэйсон Ли, директор компании SK hynix memory solutions Eastern Europe Ховард Кристофер Алан, посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо и заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Щербаков.

Как отметил Всеволод Янчевский, приход таких мировых гигантов в Беларусь - прямой результат действия декрета Президента "О развитии цифровой экономики".

Ховард Кристофер Алан поблагодарил корейских партнеров за поддержку и существенные инвестиции в новый офис. Он также добавил: "Мы начали работать в Беларуси около пяти лет назад. Если бы не поддержка Парка высоких технологий, то у нас с коллегами не получилось бы работать".

Ким Енг Хо подчеркнул, что компания SK hynix - одна из крупнейших и уважаемых в Республике Корея. "Несколько лет назад в Беларуси работали около 60 сотрудников SK hynix, сейчас - около 180. Причем из Кореи приехал только один сотрудник, остальные - местные. Это очень редкий случай. Думаю, что их будет становиться все больше и они внесут большой вклад в развитие общества", - сказал посол.

SK hynix входит в состав одного из крупнейших в мире многопрофильных холдингов SK Group и обеспечивает около половины капитализации южнокорейского конгломерата. В прошлом году компания увеличила выручку на 80%, ее доход составил около $30 млрд. В этом году финансовые показатели уже выросли на 20%. Сегодня SK hynix является самой быстрорастущей в мире компанией по производству микросхем и оперативной памяти. Ее разработки используются в продуктах Apple, Microsoft, LG, HP, Dell, Asus.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейская компания - резидент Парка высоких технологий SK hynix открыла научно-исследовательский центр разработки программного...
 
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