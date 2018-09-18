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В Минске стартует показ лучших картин "Беларусьфильма"

19.09.2018 13:15 — Разное | Ежедневник  
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В Минске стартует показ лучших картин "Беларусьфильма"

Проект "Беларусьфильм-95", посвященный 95-летию киностудии, открывается 19 сентября в минском кинотеатре "Пионер".

Откроет серию киносеансов картина Валерия Рубинчика "Дикая охота короля Стаха". 23 сентября минчанам и гостям города покажут мультфильм "Приключения Нестерки", 26 сентября – короткометражки "Мы жывем на краi", "Кола", "Драўляны народ", "Янка Купала" проекта "Час летапiсу".

Зрителям предложат посмотреть игровое, анимационное и неигровое кино белорусского производства. Фильмы игрового формата будут показывать каждую третью среду, анимационные ленты – каждое воскресенье, документальные картины – во 2-ю и 4-ю среду месяца.

 
 
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Проект "Беларусьфильм-95", посвященный 95-летию киностудии, открывается 19 сентября в минском кинотеатре "Пионер".
 
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