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В Минске стартует показ лучших картин "Беларусьфильма"
19.09.2018 13:15 — Разное | Ежедневник
Проект "Беларусьфильм-95", посвященный 95-летию киностудии, открывается 19 сентября в минском кинотеатре "Пионер".
Откроет серию киносеансов картина Валерия Рубинчика "Дикая охота короля Стаха". 23 сентября минчанам и гостям города покажут мультфильм "Приключения Нестерки", 26 сентября – короткометражки "Мы жывем на краi", "Кола", "Драўляны народ", "Янка Купала" проекта "Час летапiсу".
Зрителям предложат посмотреть игровое, анимационное и неигровое кино белорусского производства. Фильмы игрового формата будут показывать каждую третью среду, анимационные ленты – каждое воскресенье, документальные картины – во 2-ю и 4-ю среду месяца.
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Проект "Беларусьфильм-95", посвященный 95-летию киностудии, открывается 19 сентября в минском кинотеатре "Пионер".
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