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В Беларуси ускорилась годовая инфляция. Как обстоят дела в других странах
В Беларуси в августе
В Беларуси в августе ускорилась годовая инфляция до 5%. Напомним, на протяжении
В августе в Беларуси инфляция составила 0,1%. Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,6% (с начала года — на 2,6%), платные услуги — на 0,2% (с начала года — на 5,8%).
Продовольственные в августе подешевели на 0,2%, а в целом в январе-августе подорожали на 1,7%. Напомним, в июле продовольственные товары подешевели на 0,5%.
В России годовая инфляция в августе
— В августе в 13 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,3% и более. При этом наибольший прирост цен отмечен в Республиках Алтай и Крым — 0,5% (в результате увеличения на 0,9% цен и тарифов на услуги в Республике Алтай и на 0,8% — на продовольственные товары в Республике Крым), — отмечает Росстат.
Вместе с тем в 6 субъектах Российской Федерации потребительские товары и услуги стали дешевле на 0,3−0,5% из-за того, что цены на продукты питания снизились на 0,7−1,2%.
В Украине в августе
В Казахстане — у нашего соседа по ЕАЭС — инфляция в августе
В еврозоне годовая инфляция упала до 2%, а в странах ЕС — до 2,1%,
Ниже всего инфляция была в прошлом месяце в Дании (0,8%), Ирландии и Греции (0,9%), выше всего — в Румынии (4,7%), Болгарии (3,7%), Эстонии (3,5%) и Венгрии (3,4%).
В Литве этот показатель составил 1,8%, в Латвии — 2,8%, в Польше — 1,4%, в Эстонии — 3,5%.
В марте Александр Лукашенко
Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.
— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.
По итогам этого года,
Ранее Федерация профсоюзов Беларуси
Напомним, в Беларуси
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