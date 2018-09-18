В Евросоюзе запретили галогенные лампы

В Евросоюзе вступил в силу запрет на галогенные лампы. Вместе с тем, они будут продаваться в магазинах, пока не будут реализованы все складские запасы.

В ЕС призывают использовать экологичные светодиодные лампы, которые потребляют примерно в 5 раз меньше электричества и служат по 15-20 лет. Они дороже галогенных, но благодаря экономному расходу электричества быстро окупаются.

Источник: www.interfax.by

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