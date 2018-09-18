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В Евросоюзе запретили галогенные лампы
19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Евросоюзе вступил в силу запрет на галогенные лампы. Вместе с тем, они будут продаваться в магазинах, пока не будут реализованы все складские запасы.
В ЕС призывают использовать экологичные светодиодные лампы, которые потребляют примерно в 5 раз меньше электричества и служат по 15-20 лет. Они дороже галогенных, но благодаря экономному расходу электричества быстро окупаются.
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В Евросоюзе вступил в силу запрет на галогенные лампы. Вместе с тем, они будут продаваться в магазинах, пока не будут реализованы все складские запасы. В...
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