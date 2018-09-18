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Телескоп NASA смог запечатлеть столкновение двух галактик

19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Телескоп NASA смог запечатлеть столкновение двух галактик

Снимки невероятного космического явления удалось сделать телескопу «Чандра».

Потрясающее столкновение произошло в 300 миллионах световых лет от Земли. По словам учёных, после «удара» возникла сильная рябь, что привело к увеличению газового гольца и появлению новых звёзд.

Исследователи предполагают, что через несколько миллионов лет звёзды могут стать сверхновыми и превратятся в чёрные дыры. Другие учёные считают, что из них могут получится нейтронные звёзды, схожие с нашим Солнцем.

Источник: ОНТ.

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Снимки невероятного космического явления удалось сделать телескопу «Чандра». Потрясающее столкновение произошло в 300 миллионах световых лет от Земли....
 
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