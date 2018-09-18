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Почем картошка? В Минске стартуют сельхозярмарки, цены на продукцию уже озвучены

19.09.2018 12:58 — Разное | Интерфакс  
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Картофель на сельскохозяйственных ярмарках в Минске производители планируют продавать по Br0,30-0,60, сообщила на пресс-конференции в среду заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Гаврильчик.

"Сельхозпроизводители заявляют цену на картофель Br0,30-0,60. В магазине он стоит Br0,38-0,99, на рынках – Br0,30-1,50", - рассказала она.

Также она сообщила, что ожидаемые цены на белокачанную капусту составят Br0,30-0,40 (в магазинах Br0,32-0,96, на рынках – Br0,50-1,0), яблоки – Br1-2,50 (в магазинах Br0,75-1,93, на рынках – Br0,50-3,0), морковь – Br0,40-0,70 (в магазинах Br0,68-1,73, на рынках – Br0,50-1).

"Это предварительные цены, которые озвучили некоторые производители. Окончательные мы сможем увидеть уже в предстоящие выходные на первой большой сельхозярмарке в Минске, которая пройдет возле Дворца спорта на проспекте Победителей", - отметила О.Гаврильчик.

Специалист отметила, что в 2017 году данная сельскохозяйственная продукция реализовывалась на ярмарках Минска по более низким ценам: картофель – по Br0,20-0,35, яблоки – по Br0,70-2,0, морковь – по Br0,20-0,50.

Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки стартуют 22 сентября. Первой большой площадкой станет проспект Победителей, 4 – у Дворца спорта, после чего большие ярмарки переедут в Чижовку на площадку у "Чижовка-Арены". Кроме этого, районы города организуют еще 197 площадок для продажи плодоовощной продукции, будет производиться продажа товаров с машин и лотков.

Ярмарки будут проводиться в выходные дни.

Как отметила О.Гаврильчик, в разные дни на сельхозярмарках в столице свою продукцию будут представлять представители различных регионов  страны: 22-23 сентября – Гродненская область, 29-30 сентября – Могилевская область, 6-7 октября – Минская область, 13-14 октября – Брестская область, 20-21 октября – Гомельская область, 27-28 октября – Витебская область.

"А 3-4 ноября на завершающей ярмарке будут представлены все регионы нашей страны", - отметила она.

Помимо сельхозпродукции, на ярмарках также будут представлены рыба (на специальных рядах), кондитерские и хлебобулочные изделия. Их, как рассказала О.Гаврильчик, впервые разрешено представлять на ярмарках не только официальным производителям, но и частным лицам.

Участие в ярмарках – бесплатное, а цены традиционно ниже представленных в магазинах. В Мингорисполкоме ожидают высокого интереса к проводимым ярмаркам как производителей сельхозпродукции, так и потребителей.

"Интерес традиционно высокий, ожидаем не меньший и в этом году. Для частников кроме ярмарок единственная возможность реализовать свою продукцию – рынки", - предположила О.Гаврильчик.

Активисты БРСМ окажут помощь ветеранам ВОВ в доставке приобретенных на ярмарках товаров.

"Уверена, они не откажут и просто пожилым людям, если к ним обратятся", - заверила специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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Картофель на сельскохозяйственных ярмарках в Минске производители планируют продавать по Br0,30-0,60, сообщила на пресс-конференции в среду заместитель начальника...
 
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