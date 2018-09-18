Белорусские парламентарии ждут визита американских конгрессменов, могут поехать в Вашингтон на парламентский форум

Палата представителей Национального собрания Беларуси открыта для диалога с парламентариями США, в ближайшее время может состояться обмен визитами, сообщил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

"Разумеется, мы открыты для развития диалога и с ними", - сказал в интервью госагентству БелТА В.Андрейченко, комментируя развитие отношений с парламентариями США.

Он напомнил, что в июне текущего года белорусские депутаты принимали участие в парламентском форуме по вопросам разведки и безопасности. По словам В.Андрейченко, форум "уже несколько лет проводится в разных странах по инициативе одного из конгрессменов США". "Главными темами дискуссий здесь являются актуальные вызовы и угрозы мировой безопасности и та роль, которую призваны сыграть в их предотвращении Соединенные Штаты и Европа", - пояснил спикер.

Он сообщил, что "на полях форума, который проходил летом текущего года в Берлине, состоялась встреча с американскими конгрессменами, которые тепло и позитивно отзывались о Беларуси и выразили заинтересованность посетить страну". "Мы направили им соответствующее приглашение. Не исключено, что до конца года этот визит состоится", - отметил В.Андрейченко.

По его словам, "в любом случае наши контакты продолжатся, поскольку нас уже пригласили принять участие в очередном парламентском форуме, который пройдет в декабре текущего года в Вашингтоне".