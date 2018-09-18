Meizu показала четыре недорогих мощных смартфона. Один из них - с экранным сканером отпечатков

Вслед за Xiaomi компания Meizu представила несколько новых смартфонов, главным из которых является Meizu 16X. Его особенность — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, пишет Gizmochina.

Внешне Meizu 16X схож со старшими Meizu 16th и будет продаваться в черном, золотом и белом цветах. Аппарат выполнен из металла, но задняя панель напоминает керамику.





Аппарат оснащается 6-дюймовым экраном с AMOLED-матрицей и разрешением 2160 на 1080 точек производства Samsung. Соотношение панели к остальному корпусу — 90,62%. Под экран встроен сканер отпечатков пальцев. В компании обещают, что на разблокировку таким способом уйдет 0,25 секунды.





Meizu 16X работает на процессоре Snapdragon 710 и дополняется 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X. Постоянной памяти — 64 или 128 ГБ. Графика — Adreno 616. Емкость аккумулятора — 3100 мАч.

Основная камера сдвоенная, на 12 и 20 Мп (модули Sony IMX38 и IMX350). Размер пикселей — 1,55 мкм, есть оптическая стабилизация. Разрешение фронтального фотодатчика — 20 Мп.





В Китае Meizu 16X будет продаваться за 306 долларов в версии с 64 ГБ постоянной памяти и за 350 долларов в модификации на 128 ГБ. Старт продаж состоится 10 октября.

Еще одна новинка называется Meizu X8. Это — первый аппарат компании с вырезом в верхней части 6,15-дюймового LCD-экрана (1080p). Соотношение панели к корпусу — 89,6%.





Экранного сканера отпечатков пальцев в устройстве нет, дактилоскопический сенсор находится на задней панели. Процессор — Snapdragon 710, емкость батареи — 3210 мАч. Основная камера состоит из двух датчиков на 12 и 5 Мп (основной модуль Sony IMX362, f/1.9). Фронтальная камера — 20 Мп.

Продажи смартфона в Китае начнутся 1 ноября по цене в 233 доллара за модель с 4/64 ГБ памяти и в 291 доллар за 8/128 ГБ.

Последние два гаджета — Meizu V8 и V8 Pro. Rozetked.me пишет , что аппараты являются представителями бюджетного сегмента с процессором Helio P22. Устройства оснащаются 5,7-дюймовыми дисплеями разрешением HD+ и сканерами отпечатков пальцев на тыльных сторонах корпуса.





Ниже — основные отличия двух моделей, которые заключаются в камерах, памяти и аккумуляторах:

Meizu V8: 3/32 ГБ, 13 Мп (основная), 3200 мАч;

Meizu V8 Pro: 4/64 ГБ, 12+5 Мп (основная), 3100 мАч.

Meizu V8 оценили в 116 долларов, V8 Pro — в 160 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Meizu: