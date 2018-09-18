Получить турецкое гражданство стало проще





Согласно указу президента Турции Эрдогана, опубликованному в правительственном издании Resmi Gazete, стать гражданином Турции стало намного проще.

Так, для получения права на гражданство Турции теперь достаточно иметь капитал в размере 500 тысяч долларов, а не два миллиона как прежде. Также значительно снижена минимальная стоимость недвижимого имущества, которая нужна иностранцам, желающим получить турецкий паспорт, — с 1 миллиона до 250 тысяч долларов.

Кроме того, указом предусмотрено снижение минимального количества работников для иностранных нанимателей – со 100 до 50.

Помимо всего сумма депозитов, которая должна храниться в финансовых учреждениях государства, уменьшилась с трех миллионов до 500 тысяч долларов.