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Пинчанка Лиза Боженькина прошла в проект «Танцы» на ТНТ

19.09.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Всё будет не так, как мы решили – всё будет тогда, когда мы решимся. Она решилась! Восемнадцатилетняя пинчанка Елизавета Боженькина, студентка Минского радиотехнического колледжа, представила город и страну в пятом сезоне танцевального шоу «Танцы». 

  Потрясающий телепроект каждую субботу в 21.00 радует зрителей своей яркостью и красочностью, динамикой и энергетикой. В шоу принимают участие все – от танцоров-любителей до известных профессионалов. Проект насыщен уникальными постановками, изящными танцевальными па и смешными движениями. Все сливается воедино и происходит настоящий взрыв эмоций, который не может оставить зрителей телешоу равнодушными.

 Пятый сезон «Танцев» самый необычный и интригующий – впервые в истории в нем сразу три наставника Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин. Они набирают в свои команды танцоров, которым необходимо будет доказать свое превосходство.

  Елизавета отправилась в Нижний Новгород, чтобы там попытать счастье. Участница даже вступила в батл с Мигелем, чтобы доказать, что может его перетанцевать!

  Лиза поделилась своим опытом участия в столь неординарном событии в ее жизни.

  – Расскажи, пожалуйста, о своем участии в проекте «Танцы». Как на это решилась? Мечтала?
  – С первого сезона меня заинтересовал проект. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что хотела бы там оказаться. В нынешнем году решилась пойти на кастинг и получилось.

  – Как отреагировали родители, друзья?
  – Родители и друзья всегда поддерживали меня в любых моих начинаниях, этот раз не оказался исключением. Только благодаря их поддержке и терпению я многого достигла.

  – Что оказалось самым сложным?
  – Наверное, это не «потухнуть» душой, потому что вокруг очень много профессионалов своего дела, и иногда кажется, что здесь ты не сможешь себя проявить. Но если действительно живёшь этим, то сложностей не может быть.

 – В интервью после выступления ты сказала, что стрип-пластикой занимаешься всего два месяца и это твоя не самая сильная сторона. Почему подготовила именно такой номер?
 – В моей голове загорелась лампочка, что нужно попытаться сделать что-то совершенно новое для себя. И сама по видеоурокам развивалась в стрип-пластике.

  – Какая все-таки твоя сильная сторона как исполнителя? Давно танцуешь?
  – Танцами начала заниматься в пять лет в коллективе эстрадного танца «Рандеву». Выступала в его составе почти 11 лет. В столице, несмотря на обилие разных студий и направлений, так и не смогла найти какой-то коллектив, в котором чувствовала бы себя так хорошо, как в родном «Рандеву». В итоге я не занималась на профессиональном уровне три года. Основным направлением в коллективе были народные танцы, но в последнее время мы стали развиваться и в других, более современных стилях, поэтому назвать одну свою сильную сторону не смогу.

  – Изменилась ли ты после участия в проекте?
  – Да. Я поняла, что танцы - это не просто хобби, танцы – это моя жизнь. Хочу развиваться во всех направлениях и стать универсалом.

  – Какие преимущества участия в проекте можешь отметить? Что больше всего впечатлило?
 – Больше всего меня впечатлили люди, которые работают над проектом. Они не просто относятся к человеку хорошо, они делают все,  чтобы участники чувствовали себя комфортно. Преимущества проекта – знакомства с большим количеством совершенно разных людей, которые объединяются в одну большую семью. Там не чувствуется, что участники – это твои конкуренты. Все готовы прийти к тебе на помощь в каких-то совершенно неожиданных ситуациях.

  – По-твоему, какими качествами должен обладать танцор?
  – Я считаю главными качествами танцора трудолюбие, упорство и целеустремленность. Если хотеть чего-то всем сердцем, то все получится.

  – Что посоветуешь тем, кто пока еще только живет мечтой об участии в «Танцах»?
  – Готовиться и попытаться. Мечты должны сбываться.

  Благодарю за беседу. Желаю тебе побед и радости и никогда ни о чем не жалеть.

  Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
  Фото из личного архива Елизаветы Боженькиной



 
Теги: знакомства
 
 
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  Всё будет не так, как мы решили – всё будет тогда, когда мы решимся. Она решилась! Восемнадцатилетняя пинчанка Елизавета Боженькина, студентка Минского...
 
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