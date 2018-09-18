Пинчанка Лиза Боженькина прошла в проект «Танцы» на ТНТ

Всё будет не так, как мы решили – всё будет тогда, когда мы решимся. Она решилась! Восемнадцатилетняя пинчанка Елизавета Боженькина, студентка Минского радиотехнического колледжа, представила город и страну в пятом сезоне танцевального шоу «Танцы».



Потрясающий телепроект каждую субботу в 21.00 радует зрителей своей яркостью и красочностью, динамикой и энергетикой. В шоу принимают участие все – от танцоров-любителей до известных профессионалов. Проект насыщен уникальными постановками, изящными танцевальными па и смешными движениями. Все сливается воедино и происходит настоящий взрыв эмоций, который не может оставить зрителей телешоу равнодушными.



Пятый сезон «Танцев» самый необычный и интригующий – впервые в истории в нем сразу три наставника Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин. Они набирают в свои команды танцоров, которым необходимо будет доказать свое превосходство.



Елизавета отправилась в Нижний Новгород, чтобы там попытать счастье. Участница даже вступила в батл с Мигелем, чтобы доказать, что может его перетанцевать!



Лиза поделилась своим опытом участия в столь неординарном событии в ее жизни.



– Расскажи, пожалуйста, о своем участии в проекте «Танцы». Как на это решилась? Мечтала?

– С первого сезона меня заинтересовал проект. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что хотела бы там оказаться. В нынешнем году решилась пойти на кастинг и получилось.



– Как отреагировали родители, друзья?

– Родители и друзья всегда поддерживали меня в любых моих начинаниях, этот раз не оказался исключением. Только благодаря их поддержке и терпению я многого достигла.



– Что оказалось самым сложным?

– Наверное, это не «потухнуть» душой, потому что вокруг очень много профессионалов своего дела, и иногда кажется, что здесь ты не сможешь себя проявить. Но если действительно живёшь этим, то сложностей не может быть.



– В интервью после выступления ты сказала, что стрип-пластикой занимаешься всего два месяца и это твоя не самая сильная сторона. Почему подготовила именно такой номер?

– В моей голове загорелась лампочка, что нужно попытаться сделать что-то совершенно новое для себя. И сама по видеоурокам развивалась в стрип-пластике.



– Какая все-таки твоя сильная сторона как исполнителя? Давно танцуешь?

– Танцами начала заниматься в пять лет в коллективе эстрадного танца «Рандеву». Выступала в его составе почти 11 лет. В столице, несмотря на обилие разных студий и направлений, так и не смогла найти какой-то коллектив, в котором чувствовала бы себя так хорошо, как в родном «Рандеву». В итоге я не занималась на профессиональном уровне три года. Основным направлением в коллективе были народные танцы, но в последнее время мы стали развиваться и в других, более современных стилях, поэтому назвать одну свою сильную сторону не смогу.



– Изменилась ли ты после участия в проекте?

– Да. Я поняла, что танцы - это не просто хобби, танцы – это моя жизнь. Хочу развиваться во всех направлениях и стать универсалом.



– Какие преимущества участия в проекте можешь отметить? Что больше всего впечатлило?

– Больше всего меня впечатлили люди, которые работают над проектом. Они не просто относятся к человеку хорошо, они делают все, чтобы участники чувствовали себя комфортно. Преимущества проекта – знакомства с большим количеством совершенно разных людей, которые объединяются в одну большую семью. Там не чувствуется, что участники – это твои конкуренты. Все готовы прийти к тебе на помощь в каких-то совершенно неожиданных ситуациях.



– По-твоему, какими качествами должен обладать танцор?

– Я считаю главными качествами танцора трудолюбие, упорство и целеустремленность. Если хотеть чего-то всем сердцем, то все получится.



– Что посоветуешь тем, кто пока еще только живет мечтой об участии в «Танцах»?

– Готовиться и попытаться. Мечты должны сбываться.



Благодарю за беседу. Желаю тебе побед и радости и никогда ни о чем не жалеть.



Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Фото из личного архива Елизаветы Боженькиной