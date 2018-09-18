Незаконная охота. В Дубойском лесничестве обнаружены две туши лосей



Как сообщил корреспонденту «НП» начальник второго следственного отделения Столинского РОСК Александр Васильевич НЕВДАХ, ночью 12 сентября работниками Столинского лесхоза в 79-ом квадрате Дубойского лесничества, неподалёку от д. Коробье, были обнаружены две туши лосей – самца и самки.

Пулевые отверстия на тушах животных не вызывали сомнения в том, что это – результат незаконной охоты. Государству причинён имущественный вред в особо крупном размере — 14 700 рублей.

Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная охота). Если охотник будет найден, ему грозит серьёзное наказание. Ведь незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ