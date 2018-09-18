Валерий Меладзе: «Сегодня весь шоу-бизнес ушел в сторону клоунады»

Владимир Полупанов, "АиФ": 14 сентября на Первом канале стартовало шоу «Голос 60+» (первая международная версия голландского оригинала The Voice Senior, который вскоре выйдет также в Англии, Германии и Бельгии), где ты являешься наставником. Я понимаю, когда в этом проекте участвуют дети и молодёжь, которым это помогает в карьере. А у людей за 60 какая мотивация?

Валерий Меладзе: Это шоу сделано для того, чтобы продемонстрировать всем нам, что в стране есть люди, которые и после 60 не теряют бодрости духа и интереса к жизни. С возрастом, когда у тебя становится больше свободного времени, вдруг появляется шанс реализовать мечту, которую ты не осуществил в силу разных обстоятельств ранее. Поэтому среди участников этого шоу, как минимум, две категории людей. Первая, более массовая, — любители, которые, конечно, не думают ни о какой карьере. Вторая — это профессиональные восхитительные артисты, такие, как Сергей Манукян и Николай Арутюнов. Люди без возраста. Коля Арутюнов — просто ураган! Он даст фору любому молодому пацану. Эти музыканты активно работают, у них есть своя публика. Но своим участием в шоу они решили заявить о себе на более широкую аудиторию, возбудить интерес. Эфир на Первом канале, конечно, способствует этому.

Я восхищаюсь взрослыми людьми, переборовшими свои страхи, стеснение и сомнения. Каждый из них достоин уважения и восхищения. Валерий Меладзе

Что меня удивило. Люди, которым 60+, были молодыми и активно слушали музыку в семидесятые и восьмидесятые годы. Как раз в это время было очень много хорошей музыки. Однако на слепых прослушиваниях участники пели в основном романсы, не привязанные ни к какому времени, и очень мало песен из семидесятых и восьмидесятых, даже советских, уже не говорю про мировые хиты. Крайне мало людей пели что-то современное. Тем не менее собрались очень интересные 4 команды, которые отчасти являются неким зеркалом своих наставников.

Всё это довольно непростая история. География у проекта очень широкая, люди приезжали из разных городов страны. Меня часто спрашивают: «Как попасть в „Голос“?» Многие думают, что главное, что нужно сделать, — это выйти на наставников или руководство канала и т. д. Это не работает. Нужны последовательные и стандартные шаги: подать заявку на сайте канала, приехать на предварительные прослушивания. И томиться в ожидании много часов в течение 2-3 дней, пока придет твоя очередь во время слепых прослушиваний. В общем, это процесс достаточно нудный, требующий целеустремленности, терпения, самообладания и огромного желания. Поэтому я восхищаюсь взрослыми людьми, переборовшими свои страхи, стеснение и сомнения. Каждый из них достоин уважения и восхищения.



Наставники шоу «Голос 60+»: Леонид Агутин, Пелагея, Лев Лещенко и Валерий Меладзе. Фото: «Первый канал»

В детском «Голосе» ни разу не было такого, чтобы ребёнок обиделся, психанул и сказал: «Да ладно, сам знаю, что я очень крут, а вы здесь сидите для мебели». В шоу «Голос. 60+» пару раз была ситуация, когда мы расстроили и даже разозлили человека и он высказал всё, что о нас думает. Мы себя чувствовали очень неуютно из-за того, что обидели человека.

— Участников обижали ваши замечания и профессиональные советы?

— Нет, то, что мы не повернулись. Были ситуации, когда мы не угадали известных артистов. В этом проекте мы поставлены в непростые условия: нужно было выбрать всего по 4 человека, а не по 15, как в обычном и детском «Голосе». У нас были серьёзные ограничения, а иногда и просто притуплялось восприятие, поэтому мы пропускали многих талантливых и достойных людей.

Я решил, что мне нужно получить грузинский паспорт, чтобы на моей родине не забывали, что я там родился и вырос. Валерий Меладзе

— На днях ты взбодрил информационное пространство тем, что подал заявление на получение грузинского паспорта. Я тебя прекрасно понимаю: граждане Грузии могут без виз ездить в краткосрочные поездки в страны Евросоюза. Но ты ведь мог давно получить второе гражданство. Почему ты сделал это сейчас, когда особенно сильны антироссийские настроения на пресловутом Западе? Дело Скрипалей, санкции и т. д.

— Если в России закроется занавес, то, в принципе, ни с каким паспортом невозможно будет выехать за границу. Я не связываю эти вещи. Так получилось, что в июле я был в Грузии на юбилейном концерте Вахтанга Кикабидзе и решил заодно подать документы. Сегодня мало кто говорит о том, что у Грузии и России на протяжении нескольких веков братские отношения. В 1783 году был подписан Георгиевский трактат, договор о переходе Грузии под протекторат России. Так что в Грузии с огромной любовью всегда и во все времена относились к России. Помимо того, что мы географически находимся близко, по культуре, историческим связям, ментально мы очень близки. Миллионы россиян приезжают ежегодно в Грузию на отдых (многие даже квартиры там покупают), и нет ни одного человека, который бы не восхищался гостеприимством и любовью, с которой грузины относятся ко всем приезжающим из России и других республик бывшего СССР.



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К большому сожалению, официальная политика никоим образом не созвучна нормальным человеческим отношениям. Политики говорят только об отрицательных сторонах и тем самым портят отношения между нашими народами. Поэтому граница всё больше и больше закрывается. Грузинам, в частности, до сих пор нужно получать визу, чтобы приехать в Россию. И я решил, что мне нужно получить грузинский паспорт, чтобы на моей родине не забывали, что я там родился и вырос. И для того, чтобы для себя стереть эту границу, как это было раньше, во времена СССР.

Сегодня количество просмотров имеет гораздо большее значение, чем качество отзывов. С каким знаком отзывы (минус или плюс) уже не волнует никого. Валерий Меладзе

— Вы обсуждали с Вахтангом Кикабидзе эти болезненые темы?

— Думаю, что Вахтанг Константинович говорит о политике только тогда, когда его об этом спрашивают в интервью. Он настолько разносторонний, глубокий и интересный человек, с прекрасным чувством юмора, молодой энергией, что с ним можно говорить на любые темы. Когда встречаемся, мы никогда не говорим о политике.

— На днях твой творческий вечер на фестивале «Жара» в Баку был показан по Первому каналу. Я с удовольствием посмотрел этот концерт. Но в YouTube у него всего 370 тысяч просмотров. А скандальный клип Киркорова и Баскова на песню «Ибица» за более короткий срок посмотрели уже 7,3 млн пользователей. Не обидно?

— Во-первых, одновременно наш концерт по телевизору посмотрели десятки миллионов телезрителей. Судя по цифрам, это был самый рейтинговый концерт за последнее время. Клипы в интернете набирают такое количество просмотров обычно в течение нескольких лет. Во-вторых, это совершенно разные жанры. Это всё равно, что сравнивать рейтинги футбольного матча топовых команд и какого-нибудь нашумевшего художественного фильма. Смотреть в интернете целый концерт — это занятие, требующее времени и терпения.

Такой шум (не буду произносить слово «хайп», оно мне не нравится) поднялся из-за этого клипа Киркорова и Баскова, что люди, сами того не желая, даже не являясь поклонниками этих артистов, решили его посмотреть из любопытства. Кто-то утверждает, что это «мерзость», кому-то клип показался смешным. Так или иначе, он спровоцировал интерес, люди готовы это обсуждать.



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— Ты прав, есть две полярные точки зрения. Шнуров заявил, что Киркоров «преодолел собственный пафос и стал способен к самоиронии». Телеведущий Дмитрий Киселёв назвал это «отвратительной мерзостью». Мне это тоже показалось несмешным и пошлым. Тебе какая позиция ближе?

— Не могу сказать, что я получил эстетическое удовольствие. Почему Шнуров это защищает? Потому что он придумал этот стиль. Но не каждый артист может его примерить на себя. Как говорили древние, что позволено Юпитеру — не позволено быку. Мат, юмор ниже пояса, скандальный видеоряд — всё это подходит Шнуру и его группе. От людей, которые всю жизнь пели о любви и красоте и всегда хотели в глазах публики быть привлекательными, никто не ожидал такого. Всех встряхнуло это несоответствие. Этот приём сегодня стал часто применяться. Потому что все артисты любым способом стараются встряхнуть зрителя. Сегодня количество просмотров имеет гораздо большее значение, чем качество отзывов. С каким знаком отзывы (минус или плюс), уже не волнует никого. Нас с Костей (братом — ред.) это по-прежнему волнует. Для нас важно качество отзывов. Поэтому мы себе такого не позволяем.

— Тебя не смущает, что большинство артистов ради хайпа стали производить не продукт, а пену, которая через короткий промежуток времени осядет — и ничего не останется?

— Пены всегда было много. Но что-нибудь останется надолго в памяти людей и из этого времени. Хотя ты прав, сейчас весь шоу-бизнес ушёл в сторону цирка и некой клоунады.

Темы, которые я затрагиваю в песнях, нам с Костей близки. И мы не готовы далеко отходить от своей линии. Нам могут не поверить. Валерий Меладзе

— А в «Ибице» — бессмысленная клоунада?

— Не мне судить, хорошо это или плохо. Всё это делается не для коллег по сцене и не для таких музыкальных критиков, как ты, а для зрителей. Огромное количество просмотров, сумасшедший интерес — первая волна. Большой вопрос: какая будет вторая? Притянет ли это аудиторию в дальнейшем на их концерты? Сложно предсказать. Поживём — увидим.

— Все твои песни, так или иначе, про любовь: восхищение женщиной, страдание от расставания, окрылённость. «И никакого нет в жизни смысла, кроме любви», — поёшь ты в одной из песен. Тебе никогда не хотелось спеть что-нибудь не про любовь? У Роджера Уотерса (одного из основателей группы Pink Floyd), недавно приезжавшего в Москву, вся программа построена на социальных песнях.

— Надо делать то, что у тебя лучше всего получается. Темы, которые я затрагиваю в песнях, нам с Костей близки. И мы не готовы далеко отходить от своей линии. Нам могут не поверить. Мы пробовали экспериментировать с разными стилями и темами, но это осталось в наших архивах, потому что было не очень убедительно. Есть такие музыканты, как Роджер Уотерс, которые органичны, когда поднимают в своем творчестве социальные темы. К огромному сожалению, сегодня у нас на эти темы мало кто высказывается в музыке. Песен о переменах в обществе и прочем было много в восьмидесятые у романтиков Ленинградского рок-клуба: «Телевизор», «ДДТ», «Алиса», «Кино» и т. д. Но сегодня не каждый телеканал возьмёт такие песни в эфир, особенно если кто-то из молодых об этом споёт.

Если внимательно послушать наши песни, в них есть достаточно глубокий смысл. Но музыка у нас всегда была выше, чем стихи. Валерий Меладзе

— Но есть огромное количество отечественных рэп-исполнителей, поющих социально заряженные песни.

— Все рэп-музыканты молоды. Они это делают с присущим молодым искренним максимализмом. Взрослые артисты, которые всю жизнь пели о любви, отношениях людей, высказывались на довольно консервативные темы, будут выглядеть неубедительно, если радикально поменяют темы. Даже если сделают это очень талантливо, им не поверят. И потом, честно говоря, нам с Костей это совершенно не созвучно: мы не хотим ни думать, ни говорить, ни петь о политике. Потому что нас никогда в неё не тянуло.

— Роджера Уотерса спросили в интервью о том, что в его песнях важнее, текст или музыка. Он ответил, что всё одинаково важно. Чувства и идеи, заложенные в текстах, становятся доступнее, понятнее, когда они сопровождаются музыкой. Что в ваших с Костей песнях важнее: текст или музыка?

— Песни группы Pink Floyd мы всегда слушали как музыку, потому что, к сожалению, не знали английский язык настолько хорошо, чтобы понимать сложные тексты. Костя всегда писал и по сей день пишет сначала музыку, а потом уже текст. Мы вынуждены были всё делать сами. И Костя стал сам писать тексты, чтобы они хотя бы не испортили музыку. А так как он читал много разной литературы, поэзии (и любит это до сих пор), у него сформировались неплохие навыки стихосложения. Если внимательно послушать наши песни, в них есть достаточно глубокий смысл. Но музыка у нас всегда была выше, чем стихи. Хотя со временем их значение сравнялось. Для наших слушателей слова в песне очень важны. Поэтому нельзя к текстам относиться кое-как.

Нам с Альбиной много раз советовали сделать дуэт, но мы не очень хотим выпячивать нашу личную жизнь на сцене. Валерий Меладзе

— Недавно ты записал дуэтную песню «Мама, не горюй» с группой «М-Бэнд». Это посвящение вашей маме? Или в этой песне более широкий посыл?

— Конечно, более широкий. На таком языке, как в этой песне, мы не разговариваем с нашей мамой. Есть такие устойчивые выражения, фразеологизмы, как «Небеса мои обетованные», «Мама, не горюй» и т. д. Вокруг этих фраз складывается некий текст, в котором может быть даже больше смысла.



Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

— У тебя с твоей женой Альбиной не так много дуэтов. На «Жаре» вы спели песню «Без суеты». Больше дуэтов я не припомню. Почему так мало?

— Да, у нас нет больше дуэтов. Первой, кто связал свою личную жизнь и сцену, была Алла Пугачёва. У неё это получилось органично и очень талантливо. Она доказала, что, если личную историю подкрепить ещё и какой-то песней, это вызовет у публики дополнительный интерес. Но сейчас этим приёмом пользуются многие артисты и довольно часто. Если раньше дуэт был событием, то сегодня хорошая сольная песня вызывает больший интерес. Очень много стало дуэтов среднего уровня.

Нам с Альбиной много раз советовали сделать дуэт, но мы не очень хотим выпячивать нашу личную жизнь на сцене. Дуэт «Без суеты» мы записали к конкретному событию. Это была необязательная программа, где нужно во что бы то ни стало спеть дуэтом. Но это вызвало интерес. Подумаем, может быть, когда-нибудь сделаем что-то, чтобы продолжить эту линию. Цели словить хайп на этом мы не ставим. У Альбины идёт своя работа, у меня — своя. Она занимается театральной деятельностью и сейчас заново набирает серьёзные обороты как сольная исполнительница. Мне кажется, надо дать ей некую свободу. Поэтому пока идём с ней параллельными курсами. А там посмотрим.

Хождение в баню, на охоту или на рыбалку — я всё это забросил, чтобы больше времени проводить с детьми. Валерий Меладзе

— У тебя 5 детей (3 дочери от первого брака и 2 сына от второго). Если твои совместные фотографии с дочерьми можно увидеть где-то, то с сыновьями — нигде. С чем это связано?

— Я благодарен богу за каждого своего ребёнка. Всех детей одинаково люблю и чутко прислушиваюсь к их пожеланиям. Если бы сыновья хотели этого, то, возможно, я бы выложил совместные фото. Пока они не хотят участвовать в шоу-бизнесе: фотографироваться, сниматься на телевидении. А дочери мои достаточно взрослые. И уже могут сами принимать такие решения. Они могут принять участие в какой-то акции, про которую потом сообщат СМИ. Была масса предложений сняться со старшим сыном, который выше меня уже на 5 см, на обложки журналов. Он отказывается. Я с огромным уважением отношусь к этому. Младшему ещё 4 года. Я считаю, не стоит его лишний раз показывать СМИ в этом возрасте. Я ими всеми горжусь и даже рад, что они не очень хотят светиться в шоу-бизнесе. Поэтому мы тщательно отбираем фотографии, которые выкладываем в интернет. Это всегда очень продуманно.

А вообще, со своими дочками и мальчишками я нахожусь как можно чаще, в любую свободную минуту. Поэтому страдают даже мои отношения с друзьями, я редко бываю в мужских компаниях. Хождение в баню, на охоту или на рыбалку — я всё это забросил, чтобы больше времени проводить с детьми.

Уже 25 лет я нахожусь на эстраде, собираю полные залы, постоянно езжу на гастроли. Если бы я не научился проживать свои песни драматически, люди бы не ходили на мои концерты. Валерий Меладзе

— Когда Алла Пугачёва впервые побывала на твоём сольном концерте в «Олимпийском», она сказала: «Прекрасный певец, но не артист». Она имела в виду, что ты свои песни не проживаешь на сцене драматически. И ты ведь до сих пор не очень хорошо танцуешь. Или тебе это совершенно не нужно?

— Ты мне задаёшь такой вопрос, как будто мы с тобой недавно познакомились. Ты, видимо, давно не был на моих сольных концертах. Аллу Пугачеву я очень уважаю, люблю и считаю, что нам очень не хватает на сцене таких ярких и искренних певиц. Когда она меня впервые увидела на сцене, я был больше инженер, чем певец. Я тогда только окончил аспирантуру, можно сказать, едва вылез из лаборатории. Я умел петь, но не умел вести себя на сцене. Но уже 25 лет я нахожусь на эстраде, собираю полные залы, постоянно езжу на гастроли. Если бы я не научился проживать свои песни драматически, люди бы не ходили на мои концерты. Я по жизни человек очень эмоциональный, так что всё пришло со временем. А что касается танцев, то в начале восьмидесятых я научился довольно неплохо танцевать брэйк-данс. До сих пор это умею. Но на сцене этого не делаю, потому что незачем.

— Ни в коем случае не желал тебя обидеть, а хотел подвести к вопросу: была ли Пугачёва с тех пор на твоих концертах? И изменила ли она своё мнение?

— Алла Борисовна была на закрытых мероприятиях, где я выступал. Несколько раз я принимал участие в её концертах, где пел песню «Примадонна». Я эту песню настолько эмоционально преподносил, что Алла Борисовна, наверное, уже и забыла, что когда-то сказала эти слова. Даже на её строгий взгляд я давно являюсь артистом (смеётся).