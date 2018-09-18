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Консервы без соли и сахара. О маленьких секретах заготовок на зиму

19.09.2018 14:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Консервы без соли и сахара. О маленьких секретах заготовок на зиму
shutterstock.com

Посмотрим на проблему: у заготовок две «ахиллесовы пяты» — сахар и соль. Этих компонентов в них очень много, порой запредельно. И если вы стараетесь соблюдать здоровый образ жизни, то такие заготовки не для вас. Можно ли от этих ингредиентов избавиться совсем? На первый взгляд нет. Ведь сахар и соль играют роль консервантов, а какие же консервы без них? Но давайте присмотримся.

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Сладкое без сахара

Почему в заготовках фруктов и ягод используют сахар? Он связывает воду. Ведь для порчи даров природы нужна жидкая среда, бактерии и прочие микроорганизмы работают только в ней. А нет воды — нет активной жизни микробов. Варенье и джем могут храниться годами. Но есть альтернативные способы связывания воды с помощью пектина. Сегодня можно купить пектин для варений и джемов из фруктов и ягод. Он бывает разным, иногда с добавками кислот. Готовить нужно строго по инструкции, она обязательно указана на упаковке. Использование пектина позволит сократить количество сахара в 2-6 раз. Это существенно, но главное — сам пектин очень полезен.

В исследованиях доказано, что он обладает противораковым действием. Причём показано, что пектин работает на всех стадиях развития рака. Кроме того, он препятствует всасыванию холестерина и токсичных веществ из кишечника в кровь, регулирует стул и обладает свойствами пребиотика — помогает полезной флоре в нашем кишечнике.

Пектина много в яблоках, сливах, чёрной смородине, абрикосах. И это свойство используют при их заготовке в виде пастилы — абсолютно без сахара. Вообще любая пастила делается благодаря именно пектину. Большая часть воды из фруктов выпаривается, остаток связывается пектином, и получается лакомство с эластичной консистенцией. Чтобы она получилась воздушной, нужно добавить белок яиц. А чтобы пастила долго хранилась и её можно было есть зимой, делайте её только из фруктов или ягод.

Консервы без соли и сахара. О маленьких секретах заготовок на зиму
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Не соленья и не маринады

Сейчас период помидоров и сладкого перца. Никогда они уже не будут такими дешёвыми, и этим надо воспользоваться. К счастью, эти овощи можно заготавливать, сохраняя в них все полезнейшие для здоровья компоненты. Для этого надо делать не маринады или соленья, а заготовки в томатном соке — томаты в собственном соку, лечо — перец в томатном соке. Мы не будем приводить рецепты, поскольку каждый без труда найдёт их в Сети, там их много. Важно, что в таком консервированном виде помидоры даже полезнее, так они легче отдают ликопин — мощнейшее противораковое средство. Перцы в лечо тоже не хуже свежих, в них очень много полезных каротиноидов, а в томатном соке содержится всё тот же ценный ликопин.

Рецепт помидоров по-итальянски

Консервы без соли и сахара. О маленьких секретах заготовок на зиму
Фото: Shutterstock.com

Их особенно хорошо сделать именно сейчас: идеальный для них сорт «сливка» стоит сейчас около 40 руб. за 1 кг.

Возьмите: помидоры «сливка» — 1-1,5 кг, лучше с толстой стенкой и очень малым количеством сока (они не очень блестящие, с неровной, «угловатой» поверх­ностью и без острого носика); чёрный перец — по вкусу (молоть его надо непосредственно при готовке); соль (лучше морская); розмарин и базилик (можно сухие), чеснок — 2-3 зубчика (по вкусу, можно больше); подсолнечное масло рафинированное.

1. Помидоры разрежьте пополам, удалите чайной ложкой серединку и влагу, оставив только стенки (всё остальное съедите с салатами). На противень, покрытый фольгой, выложите их плотными рядами внутренней частью вверх, посыпьте перцем, солью и зеленью. В каждую половинку можно капнуть масла.

Консервы без соли и сахара. О маленьких секретах заготовок на зиму
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2. Вялить в духовке с приоткрытой дверцей при 60-90 градусах. Следить, чтобы не подгорали (температуру убавить), можно переворачивать по необходимости. Готовы, когда сильно уменьшатся в размере и сохранят эластичность. Не должны быть жёсткими и ломкими. Среднее время готовки 4-7 часов.

3. На дно стерилизованных банок положите розмарин и базилик (лучше веточки), пластинки чеснока, потом помидоры на 1/2-1/4 банки и залейте маслом. Всё повторяйте до заполнения банки, помидоры можно слегка утрамбовать, масло налейте под крышечку. Хранить в холодильнике или погребе. Использовать лучше баночки 200 мл, так как помидоры сильно уменьшаются в размере и в каждой их будет очень много. Это очень вкусный и полезный деликатес, благодаря маслу ликопин будет усваиваться в 2-4 раза лучше. Пробуя его зимой, вы будете чувствовать себя как летом.

Рецепт яблочной пастилы

Консервы без соли и сахара. О маленьких секретах заготовок на зиму
Фото: Shutterstock.com

1. Поздние яблоки (лучше антоновку) помойте и очистите от кожицы и сердцевины. Измельчите до состояния пюре. Как вариант: яблоки целиком запеките в духовке, остудите и протрите через сито, освободив от кожицы и косточек.

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2. На противень, покрытый пергаментом, выложите пюре, его толщина не должна быть больше 1 см.

3. Готовить в духовке при 50-60 градусах с приоткрытой дверцей. Пастила готова, когда станет вязкой, но не липкой. Обычно это занимает 8-10 часов.

4. Пастилу можно хранить пластинами или свернуть в рулет. Хранить в пергаменте или целлофане в прохладном, но не сыром месте.

По такому же принципу можно делать пастилу из ягод или из их смеси с яблоками.

 
 
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Сейчас пора солений, варений, маринадов и других традиционных заготовок на зиму. Но в последние годы мы узнали, что все эти вкусности вредны. Есть ли альтернатива?
 
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