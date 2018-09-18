ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Гродно в реальных условиях пропускают спецтранспорт (+видео)

19.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A
Как в <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a> в реальных условиях пропускают спецтранспорт (+видео)
Как едет «скорая» в жизни, а не во время учений рассказал Артем. Он работает врачом на "скорой" и доставлял пациентку в больницу в час-пик через перегруженную улицу Социалистическую. В один момент он глянул в окно и понял, что запись с регистратора нужно обнародовать.
18 сентября 2018, 18.00, часпик. Автомобиль "скорой" едет именно так, как это и бывает в жизни, а не на учениях, то есть водитель может позволить себе выехать на встречную полосу.
– У автомобиля "скорой помощи" была включена сирена на протяжении всего видео?
 
–  Да, причем это был современный Peugeot Boxer с громкой сиреной и светодиодными проблесковыми маячками, которые видно издалека, - говорит Артем.
–  А как в другие разы, все намного хуже?
 
– Обычно кто-то да мешает проезду. Но на этот раз удивился даже наш водитель. Что говорить, и нам, врачам, такое отношение водителей очень приятно. В целом в Гродно водители цивилизованные, уровень культуры с каждым годом растет. У нас лишь претензии к пешеходам, но это вообще отдельная тема для разговора.
autogrodno.by
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как едет «скорая» в жизни, а не во время учений рассказал Артем. Он работает врачом на "скорой" и доставлял пациентку в больницу в час-пик через перегруженную...
 
Новости дня
Новости разные
 
721 км за 6 суток. 56-летний бегун из Лиды на ультрамарафоне в Италии обновил национальный рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика