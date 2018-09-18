Как в Гродно в реальных условиях пропускают спецтранспорт (+видео)



Как едет «скорая» в жизни, а не во время учений рассказал Артем. Он работает врачом на "скорой" и доставлял пациентку в больницу в час-пик через перегруженную улицу Социалистическую. В один момент он глянул в окно и понял, что запись с регистратора нужно обнародовать.

18 сентября 2018, 18.00, часпик. Автомобиль "скорой" едет именно так, как это и бывает в жизни, а не на учениях, то есть водитель может позволить себе выехать на встречную полосу.

– У автомобиля "скорой помощи" была включена сирена на протяжении всего видео?

– Да, причем это был современный Peugeot Boxer с громкой сиреной и светодиодными проблесковыми маячками, которые видно издалека, - говорит Артем.

– А как в другие разы, все намного хуже?

– Обычно кто-то да мешает проезду. Но на этот раз удивился даже наш водитель. Что говорить, и нам, врачам, такое отношение водителей очень приятно. В целом в Гродно водители цивилизованные, уровень культуры с каждым годом растет. У нас лишь претензии к пешеходам, но это вообще отдельная тема для разговора.