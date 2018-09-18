Житель Гродно продал авто и вещи знакомой, чтобы погасить долги



Ситуация развернулась в Волковыске. Молодой человек отбывал наказание в исправительной колонии. И решил уйти на условно-досрочное освобождение. Для этого надо было погасить иски по уголовным делам, но денег не оказалось.

Поэтому он разработал план. Познакомился с 29-летней жительницей Волковыска и предложил ей отремонтировать автомобиль БМВ-525. Девушка согласилась. Однако молодой человек вместо ремонта просто продал авто. После этого с аналогичной целью взял у нее еще ноутбук и золотые украшения, которые вместо мастерской отнес в ломбард.

в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома . – Долгое время девушка надеялась, что молодой человек вернет вещи, но все же обратилась в милицию. За это время он успел выйти на условно-досрочное: иски погасил за деньги от проданных вещей, – сообщили

По статье «Присвоение либо растрата» возбуждено уголовное дело.