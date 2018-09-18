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Житель Гродно продал авто и вещи знакомой, чтобы погасить долги
19.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Ситуация развернулась в Волковыске. Молодой человек отбывал наказание в исправительной колонии. И решил уйти на условно-досрочное освобождение. Для этого надо было погасить иски по уголовным делам, но денег не оказалось.
Поэтому он разработал план. Познакомился с 29-летней жительницей Волковыска и предложил ей отремонтировать автомобиль БМВ-525. Девушка согласилась. Однако молодой человек вместо ремонта просто продал авто. После этого с аналогичной целью взял у нее еще ноутбук и золотые украшения, которые вместо мастерской отнес в ломбард.
– Долгое время девушка надеялась, что молодой человек вернет вещи, но все же обратилась в милицию. За это время он успел выйти на условно-досрочное: иски погасил за деньги от проданных вещей, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского
По статье «Присвоение либо растрата» возбуждено уголовное дело.
Гродненская правда.
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Ситуация развернулась в Волковыске. Молодой человек отбывал наказание в исправительной колонии. И решил уйти на условно-досрочное освобождение. Для этого надо...
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