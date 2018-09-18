721 км за 6 суток. 56-летний бегун из Лиды на ультрамарафоне в Италии обновил национальный рекорд

56-летний лидчанин Леонид Анацко принимал участие в ультрамарафоне в Италии. Там он обновил личный и национальный рекорд: за шесть суток пробежал 721,47 км. При этом за последние сутки забега преодолел 141 километр.





Прошлый рекорд Леонида — 602 километра. А предыдущий рекорд Беларуси на дистанции в шесть суток принадлежит Владимиру Кандыбе и составляет 677, 02 километра. Он был установлен еще в 1994 году в Одессе.

Шестисуточный марафон, в котором принимал участие Леонид Анацко, проходил в итальянском городе Поликоро. Всего в нем принимало участие 29 бегунов из

одиннадцати стран мира. Леонид финишировал в общем забеге третьим, но занял первое место в своей возрастной группе.