|
721 км за 6 суток. 56-летний бегун из Лиды на ультрамарафоне в Италии обновил национальный рекорд
56-летний лидчанин
Прошлый рекорд Леонида — 602 километра. А предыдущий рекорд Беларуси на дистанции в шесть суток принадлежит Владимиру Кандыбе и составляет 677, 02 километра. Он был установлен еще в 1994 году в Одессе.
Шестисуточный марафон, в котором принимал участие Леонид Анацко, проходил в итальянском городе Поликоро. Всего в нем принимало участие 29 бегунов из
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидчанин Леонид Анацко принимал участие в ультрамарафоне в Италии. Там он обновил личный и национальный рекорд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)