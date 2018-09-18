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Российский блогер с компанией вез пиво через «Варшавский мост». Много пива! Пришлось раздать
19.09.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Все произошло, судя по документу о наложении административного взыскания, вчера. Группа россиян везла больше сотни бутылок разного европейского пива «для домашней коллекции». На границе им рассказали, что можно только по три литра на человека. На помощь пришли братья-славяне.
Вот как о ситуации
В нашей компании оказался ценитель, который в каждой стране покупал себе по несколько бутылочек пива для домашней коллекции. А мы как-то проморгали тот факт, что провозить можно максимум 3 литра на одного человека».
Дальше блогер пишет неверную информацию о том, что за вино грозит наказание строже, чем за пиво, а сидр можно ввозить в безлимитном режиме. Это не так, конечно.
«Так вот, по правилам, уже после штрафа в 122 белорусских рубля 50 копеек (эквивалент 50 евро), вы должны вернуть пиво туда, где его взяли, — описывает ситуацию
nemihail пишет, что ему намекнули: мол, можно развернуться в буферной зоне, где и оставить пиво.
«Мы, конечно, еще те раздолбаи и по ошибке проехали встречный пост и снова оказались в
И вот мы на мосту в буферной зоне. Было всего три варианта: просто выложить все пиво, что сверх нормы, сбросить его в реку или раздать тем, кто тоже пересекает границу. Признаться, сам я никогда не взял бы что-либо в буферной зоне, чтобы потом не оказаться в дурацком положении. Но народ у нас бесстрашный, и все пиво разлетелось меньше чем через 3 минуты».
«Мы не успевали доставать его из машины, — утверждает
Комментарий сотрудника таможни: «Все они правильно сделали, не считая идеи везти столько пива»
— У нас по физлицам действует решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 №107, — рассказал нам сотрудник таможни, пожелавший остаться неизвестным. — Оно разрешает без уплаты таможенной пошлины ввозить 3 литра алкогольных напитков на человека. Еще 2 литра можно ввезти через процедуру растаможки — 10 евро за литр. Алкоголь в объеме более 5 литров не может быть признан товаром для личного пользования. Там нужна лицензия и все такое, как для юрлиц.
За недекларирование товаров предусмотрена ответственность ст. 14.5 ч. 1 КоАП. Этой зимой конфискацию по данной статье отменили. Теперь мы составляем протокол и предлагаем выбор: либо растаможьте, либо возвращайтесь с товаром на территорию сопредельного государства. Забрать мы уже не можем.
— Можно выбросить товар (пиво) в мусорку?
— Это нарушение режима в пункте пропуска.
— А выпить?
— Если до прохождения контроля, то пожалуйста. А если после — это нарушение режима: уничтожение товаров, находящихся под таможенным контролем, статья 23.32 КоАП.
— В итоге они раздали пиво на мосту на нейтральной территории. Это нормально?
— То, что происходит до границы, нас мало интересует. Нормальный выход ребята нашли.
— Много людей приходится возвращать по похожим поводам?
— Постоянно. Особенно если пересекают границу чаще раза в три месяца. Там один таможенный сбор в 10 раз больше получается.
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Все произошло, судя по документу о наложении административного взыскания, вчера. Группа россиян везла больше сотни бутылок разного европейского пива «для...
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