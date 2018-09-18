Российский блогер с компанией вез пиво через «Варшавский мост». Много пива! Пришлось раздать

Все произошло, судя по документу о наложении административного взыскания, вчера. Группа россиян везла больше сотни бутылок разного европейского пива «для домашней коллекции». На границе им рассказали, что можно только по три литра на человека. На помощь пришли братья-славяне.



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Вот как о ситуации рассказывает популярный российский блогер nemihail: «Вчера нас задержали на посту Брест — Тересполь, когда мы возвращались из Европы через Польшу и попытались ввезти в Белоруссию (правописание названия здесь и далее не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner.by) пиво, точнее, очень много пива.

В нашей компании оказался ценитель, который в каждой стране покупал себе по несколько бутылочек пива для домашней коллекции. А мы как-то проморгали тот факт, что провозить можно максимум 3 литра на одного человека».



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Дальше блогер пишет неверную информацию о том, что за вино грозит наказание строже, чем за пиво, а сидр можно ввозить в безлимитном режиме. Это не так, конечно.

«Так вот, по правилам, уже после штрафа в 122 белорусских рубля 50 копеек (эквивалент 50 евро), вы должны вернуть пиво туда, где его взяли, — описывает ситуацию блогер . — Да-да, именно так нам сказали таможенники. Хотя нас вполне устраивал вариант изъятия или уничтожения. Но эти процедуры уже в прошлом, и нам, показав на камеру на лацкане формы, дали понять, что выход только один — вернуться в Европу и оставить пиво там. А это означало, что пришлось бы повторно проходить границу и снова вставать в самый конец очереди».



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nemihail пишет, что ему намекнули: мол, можно развернуться в буферной зоне, где и оставить пиво.

«Мы, конечно, еще те раздолбаи и по ошибке проехали встречный пост и снова оказались в Польше , где совершили вторую ошибку и, развернувшись через сплошные, направились обратно в Белоруссию, — пишет nemihail. — Польские пограничники пояснили, что мы нарушили границу, но вошли в положение и разрешили нам снова вернуться в Белоруссию без прохождения всех процедур. А ведь могли бы и наказать за незаконное пересечение.

И вот мы на мосту в буферной зоне. Было всего три варианта: просто выложить все пиво, что сверх нормы, сбросить его в реку или раздать тем, кто тоже пересекает границу. Признаться, сам я никогда не взял бы что-либо в буферной зоне, чтобы потом не оказаться в дурацком положении. Но народ у нас бесстрашный, и все пиво разлетелось меньше чем через 3 минуты».



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58983.php

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«Мы не успевали доставать его из машины, — утверждает блогер , — как уже выстроилась пробка из желающих захватить в дорогу хорошего чешского, бельгийского, немецкого, австрийского, польского и прочего пива. На границе мы провели более 5 часов, часть из которых в неопределенности, что именно с нами будет».

Комментарий сотрудника таможни: «Все они правильно сделали, не считая идеи везти столько пива»

— У нас по физлицам действует решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 №107, — рассказал нам сотрудник таможни, пожелавший остаться неизвестным. — Оно разрешает без уплаты таможенной пошлины ввозить 3 литра алкогольных напитков на человека. Еще 2 литра можно ввезти через процедуру растаможки — 10 евро за литр. Алкоголь в объеме более 5 литров не может быть признан товаром для личного пользования. Там нужна лицензия и все такое, как для юрлиц.

За недекларирование товаров предусмотрена ответственность ст. 14.5 ч. 1 КоАП. Этой зимой конфискацию по данной статье отменили. Теперь мы составляем протокол и предлагаем выбор: либо растаможьте, либо возвращайтесь с товаром на территорию сопредельного государства. Забрать мы уже не можем.

— Можно выбросить товар (пиво) в мусорку?

— Это нарушение режима в пункте пропуска.

— А выпить?

— Если до прохождения контроля, то пожалуйста. А если после — это нарушение режима: уничтожение товаров, находящихся под таможенным контролем, статья 23.32 КоАП.

— В итоге они раздали пиво на мосту на нейтральной территории. Это нормально?

— То, что происходит до границы, нас мало интересует. Нормальный выход ребята нашли.

— Много людей приходится возвращать по похожим поводам?

— Постоянно. Особенно если пересекают границу чаще раза в три месяца. Там один таможенный сбор в 10 раз больше получается.