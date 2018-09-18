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Кто-то кладёт камни на дорогу Мотыкалы-Высокое, водители бьют автомобили, ГАИ их штрафует

19.09.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Помните ситуацию с вандалом, который царапал на автомобилях и стёклах цифры 136 либо 163? Так вот хорошая новость - его нашли. А вот с подкидывателем шипов и "ежей" автомобилистам у деревни Волки и Гули совсем недалеко от Бреста до сих пор всё глухо. И вот новый террор и кошмар для автовладельцев - на трассе Б.Мотыкалы-Высокое, примерно 31-32 километр (впрочем, цифры называют разные), слишком часто водители стали наезжать на большие камни, лежащие на проезжей части. Настолько часто, что стало понятно - это неспроста...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58963.php

Кто-то кладёт камни на дорогу Мотыкалы-Высокое, водители бьют автомобили, ГАИ их штрафует

По информации портала Виртуальный Брест, за последнее время сразу три автомобиля получили повреждения настолько значительные, что некоторым пришлось "уезжать" на эвакуаторе. Что за дела?

Ясно, что камни сами по себе не могут "приползать" на дорогу, чай, не Долина Смерти, где такой феномен зафиксирован - их явно кто-то регулярно приносит, и делает это в ночное время. Но почему и зачем? Наверняка, это либо какой-то знак, либо месть. В принципе, проезжающие по трассе автомобили не могут никому мешать конкретно в этом месте, населённые пункты относительно далеко, но тогда что за нехорошие дела творятся?

Мы собрали несколько комментариев для вас, некоторые из них, возможно, могут "пролить свет" на ситуацию. Самое обидное это то, что если вызвать сотрудников ГАИ на подобное дорожно-транспортное происшествие, то пострадавший получает штраф. Всё по закону.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58963.php

Кто-то кладёт камни на дорогу Мотыкалы-Высокое, водители бьют автомобили, ГАИ их штрафует

О моральной стороне вопроса в данном случае умолчим, если сотрудникам негде и не с чего собирать деньги для пополнения казны - то пусть штрафуют этих бедолаг, имеют в конце концов право. В последний раз это была, кстати, девушка. И пусть кивают на КАСКО - мол, только в этом случае возможна компенсация ущерба. Искать того, кто занимается вредительством явно сложнее, это несомненно. Любопытно, что пострадавшие передали камень сотрудникам, мол - снимите отпечатки, может будет установлена личность-вредитель! Не стали утруждать себя, выбросили его недалеко в канаву.

Итак, первый случай имел место 16 сентября около 22.30, второй - на следующий день в 2.50 и третий уже в 4 утра того же дня, все три через несколько часов каждый. Это не всё, а только то, что произошло буквально на днях.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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