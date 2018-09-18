Проявлять и соблюдать. В ГАИ выдали рекомендации касательно проезда по Кобринскому мосту

Уважаемые участники дорожного движения! Проявляйте взаимопонимание и взаимоуважение на дороге! Соблюдайте правила дорожного движения!



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В настоящее время проходит строительство Кобринского моста и многим автомобилистам это приносит некоторый дискомфорт. Все участники должны быть внимательны и осторожны на данном участке дороги. Вы должны понимать, что наш город расширяется и становиться более мобильным и удобным. Каждый день сотрудники ГАИ следят за происходящей ситуацией на данном участке дороги и за её безопасностью. Во избежание случаев ДТП постарайтесь быть более сдержанными в управлении своего автомобиля и соблюдайте скоростной режим, установленный временными знаками.



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После обновления Кобринского моста всем станет намного удобнее передвигаться по улицам города Бреста, ведь именно этот мост связывает между собой две части города, поэтому уважаемые участники дорожного движения проявите терпение и взаимопонимание. В целях избежания заторов на данном участке дороги заранее планируйте свой маршрут движения и используйте альтернативные улицы. Объезд возможен по бульвару Шевченко, через Набережную Франциска Скорины на улицу Спокойную за таксопарком. Еще один вариант: по улице Сикорского и Пушкинской.

