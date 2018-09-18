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Проявлять и соблюдать. В ГАИ выдали рекомендации касательно проезда по Кобринскому мосту

19.09.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уважаемые участники дорожного движения! Проявляйте взаимопонимание и взаимоуважение на дороге! Соблюдайте правила дорожного движения!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58982.php

Проявлять и соблюдать. В ГАИ выдали рекомендации касательно проезда по Кобринскому мосту

В настоящее время проходит строительство Кобринского моста и многим автомобилистам это приносит некоторый дискомфорт. Все участники должны быть внимательны и осторожны на данном участке дороги. Вы должны понимать, что наш город расширяется и становиться более мобильным и удобным. Каждый день сотрудники ГАИ следят за происходящей ситуацией на данном участке дороги и за её безопасностью. Во избежание случаев ДТП постарайтесь быть более сдержанными в управлении своего автомобиля и соблюдайте скоростной режим, установленный временными знаками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58982.php

Проявлять и соблюдать. В ГАИ выдали рекомендации касательно проезда по Кобринскому мосту


После обновления Кобринского моста всем станет намного удобнее передвигаться по улицам города Бреста, ведь именно этот мост связывает между собой две части города, поэтому уважаемые участники дорожного движения проявите терпение и взаимопонимание. В целях избежания заторов на данном участке дороги заранее планируйте свой маршрут движения и используйте альтернативные улицы. Объезд возможен по бульвару Шевченко, через Набережную Франциска Скорины на улицу Спокойную за таксопарком. Еще один вариант: по улице Сикорского и Пушкинской.
 

 
Теги: Брест
 
 
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Уважаемые участники дорожного движения! Проявляйте взаимопонимание и взаимоуважение на дороге! Соблюдайте правила дорожного движения! В настоящее время...
 
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