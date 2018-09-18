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Проявлять и соблюдать. В ГАИ выдали рекомендации касательно проезда по Кобринскому мосту
19.09.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые участники дорожного движения! Проявляйте взаимопонимание и взаимоуважение на дороге! Соблюдайте правила дорожного движения!
В настоящее время проходит строительство Кобринского моста и многим автомобилистам это приносит некоторый дискомфорт. Все участники должны быть внимательны и осторожны на данном участке дороги. Вы должны понимать, что наш город расширяется и становиться более мобильным и удобным. Каждый день сотрудники
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Уважаемые участники дорожного движения! Проявляйте взаимопонимание и взаимоуважение на дороге! Соблюдайте правила дорожного движения! В настоящее время...
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