Женщина 84 лет попала под грузовой поезд под Зельвой

Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Об этом сообщает БЕЛТА , ссылаясь на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича.

По его словам, эксперты и сотрудники милиции провели осмотр места происшествия, просмотрели записи наружного наблюдения. Назначена судмедэкспертиза. В результате процессуальных действий установлено, что у женщины не было намерения покончить жизнь самоубийством. Она направлялась по своим делам, не обращая внимания на предупреждающий знак светофора.

Пенсионерка попала под грузовой поезд, проверено состояние машинистов – они на момент трагедии были трезвы.

Опросы показали, что женщина неоднократно переходила железнодорожное полотно в неположенных местах и на красный сигнал светофора. С ней даже проводилась разъяснительная работа.