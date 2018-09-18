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Женщина 84 лет попала под грузовой поезд под Зельвой
Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
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По его словам, эксперты и сотрудники милиции провели осмотр места происшествия, просмотрели записи наружного наблюдения. Назначена судмедэкспертиза. В результате процессуальных действий установлено, что у женщины не было намерения покончить жизнь самоубийством. Она направлялась по своим делам, не обращая внимания на предупреждающий знак светофора.
Пенсионерка попала под грузовой поезд, проверено состояние машинистов – они на момент трагедии были трезвы.
Опросы показали, что женщина неоднократно переходила железнодорожное полотно в неположенных местах и на красный сигнал светофора. С ней даже проводилась разъяснительная работа.
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Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
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