В Гродно земельный участок в Коложском парке купили с аукциона за 46 тысяч долларов

В Гродно прошел очередной аукцион по продаже недвижимости и земельных участков. Всего было выставлено семь лотов, четыре из которых сняты с торгов из-за отсутствия потенциальных покупателей. Среди оставшихся был земельный участок около Коложского парка, который вызвал у гродненцев большой интерес, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».





За участок около Коложского парка боролись сразу шесть потенциальных покупателей. При начальной цене в чуть более 56 тысяч рублей лот продали за 97,2 тыс. (порядка 46 тыс. долларов).

А вот на покупку земельного участка в микрорайоне «Барановичи-5,6» была подана всего одна заявка. Участок ушел по стартовой цене — примерно за 15,5 тысяч рублей.

— Следующий аукцион состоится 25 сентября. Там будет выставлено два земельных участка в микрорайоне Заболоть для индивидуального жилищного строительства и право аренды земельного участка для строительства объекта — мойки для автомобилей, — рассказал директор гродненского центра недвижимости Иван Скерсь.