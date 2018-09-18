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В Гродно земельный участок в Коложском парке купили с аукциона за 46 тысяч долларов

19.09.2018 14:41 — Разное | Tut.by  
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В Гродно прошел очередной аукцион по продаже недвижимости и земельных участков. Всего было выставлено семь лотов, четыре из которых сняты с торгов из-за отсутствия потенциальных покупателей. Среди оставшихся был земельный участок около Коложского парка, который вызвал у гродненцев большой интерес, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».


За участок около Коложского парка боролись сразу шесть потенциальных покупателей. При начальной цене в чуть более 56 тысяч рублей лот продали за 97,2 тыс. (порядка 46 тыс. долларов).

А вот на покупку земельного участка в микрорайоне «Барановичи-5,6» была подана всего одна заявка. Участок ушел по стартовой цене — примерно за 15,5 тысяч рублей.

— Следующий аукцион состоится 25 сентября. Там будет выставлено два земельных участка в микрорайоне Заболоть для индивидуального жилищного строительства и право аренды земельного участка для строительства объекта — мойки для автомобилей, — рассказал директор гродненского центра недвижимости Иван Скерсь.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел очередной аукцион по продаже недвижимости и земельных участков.
 
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