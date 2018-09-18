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Борисовский завод музыкальных инструментов объявлен банкротом и будет ликвидирован
Предприятие уже более десяти лет ничего не выпускает, не имеет оборота, оно неплатежеспособно.
Ликвидационная комиссия подала заявление об экономической несостоятельности завода в Экономический суд Минской области.
Судьба предприятия практически решена дело о банкротстве открыто, заседание о ликвидации состоится 5 декабря.
Завод некогда много лет производил пианино «Беларусь», отчего его называли «пианинкой». Проблемы начались еще в конце прошлого века, и с 2006 года не ведет производственную деятельность. Прекратила свое существование и фабрика музыкальных инструментов в Молодечно.
После ликвидации борисовского завода в республике не останется госпредприятий подобной направленности.
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Предприятие уже более десяти лет ничего не выпускает, не имеет оборота, оно неплатежеспособно.
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