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Xiaomi анонсировала ноутбук за 670 долларов
Xiaomi сегодня провела большую презентацию, на которой показала
Ноутбук оснащается экраном на 15,6 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Процессорами выступают Intel Core i5 восьмого поколения, оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ на SSD-накопителе и 1 ТБ на HDD. Видеокарта дискретная, NVIDIA GeForce MX110 (2 ГБ).
Из особенностей устройства — система охлаждения с двумя вентиляторами, выходами для горячего воздуха и тепловыми трубками. Кроме того, толщина корпуса ноутбука составляет 19,9 мм, в наличии два динамика общей мощностью 6 Вт.
К доступным разъемам относится один USB 2.0, гигабитный Ethernet, HDMI, два USB 3.0, разъем 3,5 мм и слот для карт памяти.
Цена аппарата в Китае — 670 долларов. Продажи начнутся через пару дней.
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Продажи начнутся через пару дней.
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