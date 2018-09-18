Как подключить прием онлайн-платежей — простой чек-лист

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Что необходимо, чтобы подключить на белорусских сайтах прием онлайн-платежей, — рассказал ИТ-предприниматель, автор книги по современным веб-технологиям, ментор, основатель и руководитель бизнес-платформы «Менавiта» Егор Курьянович .

— Все понимают, что возможность совершать платеж прямо на сайте существенно повышает лояльность клиентов.

Егор Курьянович

ИТ-предприниматель

Но чтобы подключить такой сервис, необходимо выполнить большое количество требований. Именно поэтому я решил подготовить специальный чек-лист, который вы можете использовать для того, чтобы ничего не забыть.

Этап 1: выбор платежных систем

На первом этапе нужно выбрать, что именно вы хотите подключить. В Беларуси выбор невелик и в общем-то ограничивается системой «Расчет», она же ЕРИП, а также платежными системами Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ.

Если вы работаете только в Беларуси, то можно ограничиться подключением ЕРИП, а если планируете принимать платежи из-за границы или хотите максимально упростить оплату для клиентов, то стоит выбрать вариант ЕРИП + платежные системы.

Также отдельно скажу про электронные деньги. В последние годы почти все популярные системы сдали позиции, некоторые и вовсе перестали существовать. Единственный более-менее живой способ приема электронных денег для белорусского бизнеса — WebMoney, кошелек для приема которых можно открыть через Технобанк. Мы не будем подробно рассматривать такой вид приема платежей в этой статье из-за невысокой его популярности.

1. Выбор платежного сервиса. Если ваш бизнес не очень большой, то напрямую интегрироваться с платежными системами будет очень долго и дорого. Поэтому существуют платежные сервисы (их иначе называют платежными процессорами), которые являются посредниками между вашим бизнесом, системой «Расчет» и банком-эквайером, принимающим платежи по картам от платежных систем. Они позволяют подключить прием платежей без лишней сертификации и разработки.

2. Способы оплаты. На белорусском рынке не так много больших игроков, которые оказывают подобные услуги. Для удобства я составил простую сравнительную таблицу.

Некоторые из компаний (помеченные +*) не подключаются к картам напрямую, а используют чужой процессинг. Такие решения могут оказаться даже более удобными: для начала приема платежей вам не нужно будет заключать отдельный договор, а можно будет использовать договор с ЕРИП, что может сэкономить несколько дней или даже недель.

Таким образом, большинство платежных сервисов предлагают схожий набор способов оплаты и конкурируют в основном за счет удобства и дополнительных функций.

3. Подходящий тарифный план. Следующий параметр, который влияет на выбор платежного сервиса, — тарифный план. На этапе поступления платежа, каждый из участников его обработки берет себе процент: сначала банк, а потом платежный сервис.

В зависимости от того, как много платежей вы получаете и насколько они большие, вы можете подобрать более выгодный тариф. Например, если вы продаете кофе, то вам будет выгоднее использовать тариф с процентом от платежа, а если вы продаете автомобили, то с фиксированной стоимостью транзакции.

Я составил сводную таблицу тарифов для более легкого выбора (в бел. рублях)

Платежный сервис ЕРИП Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ Хуткi Грош При оборотах до 1000 руб./мес. — 0,5 базовой величины (б.в.). При оборотах более 1000 руб./мес. — 1% от суммы транзакции. При оборотах до 1000 руб./мес. — 0.5 базовой величины. При оборотах более 1000 руб./мес. — 1% от суммы транзакции. Assist Belarus Комиссия — 1% от каждого платежа. Два тарифа для карт через Беларусбанк и БПС-Сбербанк, а также ЕРИП. В первом случае комиссия — 2,3% + 0,8% по картам и 1% по ЕРИП с минимальной платой в 25 руб./мес.. Во втором — 2,3% + 1,2% по картам и 1% по ЕРИП без минимальной платы. ArtPay Комиссия — 1% от суммы принятого платежа (НДС включен). Через Белагропромбанк комиссия составит до 3%, через Белинвестбанк — до 2,69%. bePaid Комиссия — 1% от суммы принятого платежа (НДС включен). Ежемесячный размер вознаграждения не может быть менее 0,5 б.в. Комиссия — 0,7% от суммы принятого платежа (НДС включен). Ежемесячный размер вознаграждения не может быть менее 0,5 б.в. Дополнительные комисии: 2,3% — при работе через МТБанк и 3% — через БСБ Банк (в этом случае еще нужно заплатить 24 руб. за подключение + 10 руб. составит абонплата). Expresspay От 0,9% при количестве платежей менее 10 000 руб. до 0,3% при сумме платежей более 75 000 руб. Через Белгазпромбанк — 3,1%, через Webpay — 3%. EasyPay Комиссия — 1% для интернет-торговли (дополнительно АИС «Расчет» ЕРИП взимает комиссию от 0,3 до 2%). Комиссия — 3% для интернет-торговли через БелВЭБ или Белгазпромбанк. Webpay Комиссия — 1% от суммы каждого успешного платежа. При подключении к ЕРИП совместно с интернет-эквайрингом комиссия — 0,8%. Через Приорбанк: комиссия банка — 3%, комиссия Webpay — 0%, абонентская плата — 10 руб. Через БПС-Сбербанк: комиссия банка — 2,3%, комиссия Webpay — 0,7%, абонентская плата — 10 руб. Через Белагропромбанк: комиссия банка — 3%, комиссия Webpay — 0%, абонентская плата 0 руб. Через МТБанк: комиссия банка — 3%, комиссия Webpay — 0%, абонентская плата 0 руб.

Данные в таблице приведены на начало сентября 2018 года. Вы всегда можете уточнить актуальные условия на сайте или по телефону.

4. Способы интеграции. Существует несколько способов интеграции вашего бизнеса с платежными сервисами. Во-первых, это, конечно, ручная интеграция, которую должны осуществлять разработчики в вашей компании. Обычно это занимает много времени и ресурсов на разработку и тестирование, но позволяет реализовать практически любой механизм взаимодействия.

Во-вторых, прямая работа через сайт платежной системы. Многие из них позволяют выставлять счета прямо из личного кабинета и отправлять их удобным способом вашему контрагенту. Более того, таким образом можно принимать платежи без сайта или интернет-магазина.

Ну и в-третьих, самый популярный способ — интеграция через модуль на вашем сайте или в интернет-магазине. Это самый быстрый и простой способ, но чтобы им воспользоваться, необходимо знать, какую CMS вы используете (или планируете) и проверить, чтобы у платежного сервиса был модуль именно для этой версии. Если все сойдется, то интеграция займет не более 10 минут.

Таким же образом происходит и интеграция с облачными сервисами: конструкторами сайтов или интернет-магазинов. Вы просто указываете свои данные из платежной системы и принимаете платежи через сайт.

Этап 2: смотрим требования к сайтам

Работа электронной коммерции в Беларуси регулируется несколькими законодательными актами, кроме этого платежные системы могут предъявлять собственные требования к сайтам и интернет-магазинам.

1. Размещение в Беларуси. По требованию указа президента № 60 от 01.02.2010 года «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», все компании и ИП, оказывающие услуги на территории Беларуси, обязаны размещать свои сайты на серверах внутри страны. Таким образом и ваш сайт должен быть размещен на белорусском хостинге или облачном сервисе.

2. Регистрация в БелГИЭ. В том же указе № 60 сказано, что все сайты, размещенные на серверах внутри страны, обязаны быть зарегистрированы в специальном реестре, за который отвечает Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью БелГИЭ .

Эту регистрацию должны проводить не вы, а компания, которая оказывает услуги по размещению сайта. Это может быть как хостинговая компания, так и облачный сервис, в котором вы создали сайт или интернет-магазин. Кроме этого следует знать, что услуга регистрации сайта является платной и составляет 0,5 б.в.

3. Собственный домен. Одно из требований для последующей регистрации интернет-магазина в торговом реестре — наличие прав администратора домена, на котором работает ваш сайт.



Фото с сайта bezformata.ru

Стоит отметить, что в данный момент нет единой трактовки этого требования. Министерство антимонопольного регулирования и торговли говорит, что это требование означает наличие домена в зоне .by/.бел. Однако большинство юристов считает, что подойдет любой домен, право на который вы можете подтвердить — наличием в торговом реестре адресов не только национальной доменной зоны.

Также частой проблемой является регистрация домена физическим лицом, например, для ИП или когда домен регистрируется на директора компании. Важно понимать, что администратором домена в таком случае обязательно должно быть лицо, оказывающее услуги, т.е. индивидуальный предприниматель или компания.

4. Информация на сайте. Ваш сайт или интернет-магазин должен соответствовать определенным требованиям. Как уже я говорил выше, во-первых, белорусского законодательства, а во-вторых, платежных систем, которые вы подключаете.

Конечно же, на сайте должны быть ваши реквизиты: наименование юридического лица, информация о регистрации, юридический адрес, контактные данные и режим работы. Эти же данные обычно требуются для размещения рекламы.

Если у вас интернет-магазин, то к этому списку нужно добавить образец чека, описание процедуры заказа, доставки, оплаты и возврата денежных средств. Ну и если вы подключаете платежные системы, то обычно они требуют размещения собственных логотипов где-нибудь в подвале сайта.

5. Регистрация в торговом реестре. Если вы только запускаете интернет-магазин, то не забудьте зарегистрировать его в торговом реестре. Регистрация является бесплатной и делать ее должен сам хозяин интернет-магазина. Для этого нужно либо посетить исполком по месту регистрации, либо воспользоваться единым порталом госуслуг.

Результат

Таким образом, выполнив или проверив соответствие каждого пункта из нашего чек-листа, вы быстро и без лишнего труда сможете подключить самый выгодный для вас способ приема платежей-онлайн. Успехов!