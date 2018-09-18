В субботу продолжатся традиционные «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти

Продолжаются традиционные субботние «прямые линии» с представителями региональной и местной власти. В график «прямых линий» Брестского облисполкома внесены некоторые изменения.



Так, 22 сентября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета Георгием Николаевичем Хвалько. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

Также 22 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Андреевич Торчило.