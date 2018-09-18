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В субботу продолжатся традиционные «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти

19.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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В субботу продолжатся традиционные «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти

Продолжаются традиционные субботние «прямые линии» с представителями региональной и местной власти. В график «прямых линий» Брестского облисполкома внесены некоторые изменения.В субботу продолжатся традиционные «прямые телефонные линии» с представителями региональной и местной власти

Так, 22 сентября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета Георгием  Николаевичем Хвалько. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

Также 22 сентября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Сергей Андреевич Торчило.

 
Теги: Брест
 
 
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