В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу">

Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу">

19 сентября проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Как сообщает МИД Беларуси, встречаются подгруппы трехсторонней контактной группы.

В предыдущий раз контактная группа встречалась в Минске 5 сентября. По ее итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил журналистам, что благодаря перемирию, согласованному сторонами в связи с началом уборки урожая и в связи с началом учебного года, удалось значительно снизить уровень нарушения режима прекращения огня.

Урегулирование конфликта на Донбассе обсуждается на разных площадках, в частности, на встречах контактной группы в Минске. С 2014 года членам группы удалось принять три документа, в которых прописаны шаги по деэскалации конфликта.

В течение всего лета наблюдалось сокращение жертв среди гражданского населения. Согласно предварительным данным ООН, в августе их число опять достигло одного из самых низких уровней за все время конфликта — двое убитых и шесть раненых.