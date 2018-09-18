|
Беременная женщина потеряла ребенка, не справившись с управлением
Женщина, которой до родов оставалось несколько дней, на дороге не справилась с управлением, отчего автомобиль опрокинулся в кювет.
ДТП произошло 7 сентября в Верхнедвинском районе вечером. 20-летняя беременная жительница агрогородка Волынцы ехала на Opel Astra по дороге между деревнями Месниково и Волынцы.
«В результате неправильно выбранной скорости движения не справилась с управлением данного транспортного средства, съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся», - рассказал официальный представитель Витебского ГАИ Александр Казючиц.
Женщина была на 39-й неделе беременности, она получила травмы различной степени тяжести. Врачи констатировали угрозу выкидыша, а также повреждения: кровоподтек передней стенки живота справа, ссадины, ушибы и кровоподтеки. Ее госпитализировали. Однако ребенок погиб – 8 сентября у пострадавшей была зафиксирована антенатальная гибель плода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина, которой до родов оставалось несколько дней, на дороге не справилась с управлением, отчего автомобиль опрокинулся в кювет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)